Un observatoire social des filles et des femmes autochtones dans la Vallée-de-l'Or

Le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or (CAAVO) reçoit près de 215 000 $ d'Ottawa pour mettre en place un observatoire social local des filles et des femmes autochtones de la MRC de la Vallée-de-l'Or.

Il s'agit d'un projet de quatre ans, un centre de documentation virtuel où seront compilées les études et les documentations sur la réalité des femmes et des filles autochtones de la région.

Une documentation accessible à tous et qui permettra de mieux comprendre la réalité des femmes et des filles autochtones, indique la directrice générale du CAAVO Édith Cloutier.

Cette dernière croit aussi que l'observatoire permettra à son organisme de mieux intervenir auprès de cette catégorie de la population.

Au cours des 20 ou 25 dernières années, le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or a produit de nombreux rapports, fiches d'information et des mémoires qu'il a présentés devant des commissions parlementaires sur toute la question des Autochtones en milieu urbain, avec une visée sur les femmes et les filles autochtones, explique-t-elle. Cette documentation-là, c'est de mieux la répertorier, la réunir et l'analyser pour la rendre disponible pour le centre, mais aussi de donner aux partenaires de la recherche ou à la population un accès à l'information.

La directrice du Centre d'amitié autochtone de Val-d’Or, Édith Cloutier Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Villeneuve

Selon Édith Cloutier, l'observatoire sera aussi utile pour fournir de l'information au CAAVO afin de mieux articuler ses réponses quand viendra le temps de faire des présentations aux différentes commissions d'enquête qui se penchent sur la réalité des femmes et des filles autochtones.

Le CCAVO compte recruter un chargé de projet pour mettre en place l'observatoire.

L'aide financière du gouvernement du Canada concerne également neuf autres organismes de femmes au Québec pour un total de plus de 2,4 millions de dollars.