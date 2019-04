Les Jeunes chanteurs d'Acadie soufflent 50 bougies

Au fil des années, la chorale a fait sa marque et en a conquis plusieurs.

C'est incroyable de penser que pendant 50 ans, cette chorale a existé ici et elle a fait le tour du monde à représenter l'Acadie, la chanson acadienne, la chanson française, puis aujourd'hui ça continue , se réjouit la directrice de la chorale, Nadine Hébert.

C'est le fun qu'on puisse célébrer 50 ans, ce n'est pas donné à tous les choeurs. Nadine Hébert

La directrice des Jeunes chanteurs d'Acadie, Nadine Hébert. Photo : Radio-Canada

Fébriles, les Jeunes chanteurs d'Acadie soulignent son histoire avec des retrouvailles.

On se sent fiers de pouvoir essayer de représenter les 50 ans dans ce concert ici, lance Mme Hébert. C'est aussi une belle fin de semaine de retrouvailles où les anciennes choristes ont la chance de se voir.

Les anciennes joindront leurs voix pour un concert dimanche.

C'est ce qui va être le plus touchant pis soeur Lorette sera dans la salle demain après midi, soulève Debbie Melanson, une ancienne choriste. Ça va être vraiment le fun. Je pense que les filles vont aimer ça. Je pense que le public va jouir de ça. Ça va être une expérience inoubliable.

La vision de la fondatrice, Soeur Lorette Gallant, se poursuit avec Nadine Hébert aujourd’hui. Soeur Lorette Gallant assistera à la prestation dimanche.

Pour les jeunes, la chorale va au-delà du chant. C’est l’occasion de faire vibrer l’histoire acadienne.

On se sent juste chanceux d'avoir la chance de perpétuer cette tradition parce qu'on le sait tous qu'il y a des groupes acadiens qui n'ont pas nécessairement survécu 50 ans et nous on a la chance 50 ans plus tard d'être à la même place que nos oncles et grands-parents qui chantaient avec les jeunes chanteurs, relate Noémie Robichaud, une choriste.

Ici, on est tous ensemble et on peut partager notre passion, s’exclame Annabelle Giroux-McLaughlin, une choriste. Il y a vraiment un gros sentiment d'appartenance.

Les jeunes chanteuses n’ont qu’un seul souhait : célébrer le chant chorale encore longtemps et peut-être même prendre part au centenaire de la chorale.

Avec les informations de Wildinette Paul