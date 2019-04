Interdiction de naviguer sur la rivière des Outaouais

Transports Canada a mis fin à toute circulation de bateaux — sauf ceux d'urgence — sur la rivière des Outaouais, entre la capitale et Pointe-Fortune, et ce, jusqu'à nouvel ordre.

La décision prise par le ministre Marc Garneau samedi interdit la navigation dans certaines zones inondées pour protéger la sécurité des résidents et aider les premiers intervenants à faire leur travail.

La sécurité et la sûreté du réseau de transport national sont ma priorité. Le gouvernement du Canada et les représentants de mon ministère surveillent étroitement les inondations dans les provinces touchées, jour et nuit , a indiqué le ministre dans un communiqué de presse.

La décision interdit à toute embarcation autre que les navires d'urgence de naviguer dans la rivière des Outaouais entre Ottawa et Gatineau, d’une part, et la centrale hydroélectrique de Carillon, d'autre part.

Le lac des Deux-Montagnes, la rivière des Mille-Îles et la rivière des Prairies sont aussi ciblés par la décision.

Les policiers de la GRC, des provinces et des municipalités peuvent ordonner à toute embarcation de s'arrêter ou de quitter la zone interdite. Si les consignes ne sont pas écoutées, les contrevenants sont passibles d'amendes allant jusqu'à 5000 dollars.

Par ailleurs, les services de police, dont la Police provinciale de l'Ontario, disent avoir reçu des appels de sinistrés se plaignant et s'inquiétant des vagues créées par des bateaux à moteur circulant près de leurs maisons.

Transports Canada a par ailleurs restreint l'utilisation de drones dans un rayon de 9 km de toute région touchée par les inondations au Québec.

L'interdiction de naviguer est en vigueur jusqu'à nouvel ordre.