Inondations : les niveaux de 2017 ont été surpassés

Le nombre de maisons inondées et de personnes évacuées à cause des inondations a bondi au cours de la nuit, notamment à cause de la rupture d'une digue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, dans les Laurentides.

Selon le bilan provisoire publié dimanche à 8 h par la Sécurité publique, le nombre de résidences inondées est passé de 3584 à 5584. Celui des personnes évacuées a grimpé de 2572 à 7686. On comptait aussi 3188 maisons isolées, comparativement à 3101, samedi soir.

À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, l'eau a monté si rapidement dans un secteur d'une cinquantaine de rues qu'on pouvait apercevoir des voitures complètement submergées dimanche matin, a indiqué le sergent Daniel Thibaudeau de la Sûreté du Québec (SQ) qui était sur place. L'eau a même atteint les fenêtres au rez-de-chaussée à certains endroits.

Dans son bilan, la Sécurité publique estime à 2000 le nombre de maisons inondées et à 5000 le nombre de personnes évacuées dans cette ville d'environ 18 000 habitants située en bordure du lac des Deux Montagnes.

On voit les niveaux. Tout le monde le dit. On est en haut de ce qu’on a connu en 2017. On le voyait arriver.



Éric Houde, porte-parole de la Sécurité civile du Québec

En entrevue sur les ondes de RDI, il a déclaré que la crue printanière entre dans sa phase névralgique.

« On est à des niveaux qui sont au-delà de ce qu’on connaît d’habitude. On est dans la période critique des inondations, des glissements de terrains. Tout le monde est aux aguets. Tout le monde fait attention », a-t-il affirmé.

Samedi, une cinquantaine de glissements de terrain ont été répertoriés à divers endroits au Québec. Éric Houde n’exclut pas que d’autres glissements de terrain puissent survenir.

« On tombe vraiment dans la séquence printanière où la terre dégèle, gonflée d’eau. Hier, dans le secteur de Charlevoix, on a eu à certains endroits jusqu’à 90 mm de pluie. C’est la période critique, que tout le monde connaît au niveau du territoire. […] Regardons sur notre terrain s’il n’y a pas de fissures et avertissons nos autorités municipales », a-t-il affirmé.

Situation par régions

Les zones à risque demeurent les mêmes que hier : la rivière des Outaouais, le lac des Deux Montagnes, l’archipel de Montréal et le lac Saint-Pierre.

Le secteur de Rigaud demeure aussi fortement touché par les inondations puisqu'on y dénombrait encore 685 personnes évacuées, dimanche matin.

Le niveau d'eau de certains secteurs de la rivière des Outaouais a déjà surpassé la pointe de 2017, alors que d'autres secteurs retiennent leur souffle. Le nombre de personnes évacuées s'élevait à 702 en Outaouais, dont 213 à Gatineau.

La Mauricie et le Centre-du-Québec semblaient connaître un répit puisqu'on y compte que 17 personnes évacuées.

En Beauce, aussi, la situation semble se résorber. À Sainte-Marie, le nombre de maisons inondées avait chuté à 100.

Dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick, le niveau de l'eau est toujours élevé, mais diminue partout, sauf à Fredericton.

Les digues renforcées à Montréal

À Montréal, près d’une soixantaine de maisons ont été évacuées dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro dans les 24 dernières heures.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, croit que les citoyens ont évité le pire.

« On s’en titre, je dirais, somme toute assez bien étant donné que les précipitations ont été moins importantes que celles prévues. Présentement, avec une augmentation de cinq centimètres [du niveau de l’eau] c’est assez loin de ce qu’on avait imaginé pour hier et aujourd’hui », a-t-elle dit en entrevue à RDI.

Valérie Plante a mentionné que les digues résistent à la crue. « Dans la plupart des endroits, on a renforcé les digues, on les a augmentées également en prévision des prévisions originales qui étaient entre 30 et 60 millimètres [de pluie]. On est loin de cela, mais cela nous a permis de monter les digues. On a un bon jeu; elles sont solides. Hier, il y a une digue qui a été endommagée, mais on a pu la colmater très rapidement dans Pierrefonds-Roxboro », a-t-elle dit.

La mairesse doit rencontrer ses homologues cet après-midi afin d’étendre l’état d’urgence.

« Aujourd’hui, j’ai décidé d’avoir un conseil municipal spécial. La première fois dans l’histoire de la Ville de Montréal qu’un conseil municipal ne va pas se dérouler à l’Hôtel de ville. Je l’ai fait transférer dans l’ouest de l’île justement pour faciliter les maires, les mairesses, les élus, pour qu’ils puissent venir à ce conseil. Pourquoi un conseil municipal un dimanche? Pour pouvoir prolonger l’état d’urgence pour des journées supplémentaires », a-t-elle déclaré.

Interdiction de navigation

Le ministre fédéral des Transports Marc Garneau, a annoncé samedi soir que certains secteurs étaient interdits à la navigation.

Ainsi, aucun bâtiment autre que les navires d'urgence ne peut circuler sur la rivière des Outaouais entre Gatineau, d'une part et la centrale hydroélectrique de Carillon. L'interdiction s'étend au lac des Deux Montagnes et aux rivières des Mille-Îles et des Prairies.

L'arrêté ministériel souligne tous les agents d'application de la loi, y compris aux agents de la GRC et à tous les policiers provinciaux et municipaux, peuvent « ordonner à tout bâtiment de s'arrêter ou de quitter la zone concernée ». M. Garneau a ajouté que « les contrevenants sont passibles d'amendes allant jusqu'à 5000 $ ».

Le ministère a aussi restreint l'utilisation des systèmes d'aéronefs télépilotés (ou drones) dans un rayon de 9 km de toute région touchée par les inondations au Québec.