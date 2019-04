Avis d'ébullition pour des résidents de Drummondville

Une carte interactive a été mise en ligne (Nouvelle fenêtre) pour informer les citoyens concernés.

L'avis est en vigueur au moins jusqu'à mardi en après-midi. La Ville rapporte dans un communiqué avoir trouvé des microorganismes potentiellement dangereux pour la santé lors d'un échantillonnage de son réseau de distribution d'eua.

Les citoyens doivent faire bouillir leur eau durant une minute avant de la consommer, de préparer des aliments ou de se brosser les dents. Les animaux de compagnie ne peuvent pas non plus boire de l'eau du robinet. La Ville rappelle de jeter tout glaçon préparé avec de l'eau non bouillie.