Il y a 40 ans, l’inondation de Field

On sent encore la douleur dans la voix de Daniel Maurice lorsqu'il partage ses souvenirs de l'inondation. Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

Albums de photos en main, M. Maurice raconte le calvaire que sa famille a vécu il y a 40 ans. Son récit est encore empreint de désolation.

On a braillé pendant trois jours! C’était décourageant, on ne savait plus ce qui était pour arriver.

Daniel Maurice, sinistré de l’inondation de Field en 1979