Un duo mère-fille au 35e Salon du livre de la Côte-Nord

Cindy Létourneau et Audrey-Ann Bélanger, mère et fille, ont rédigé à quatre mains leur premier roman, Chrystal DeLune. Une histoire fantastique qu'elles ont écrite en se passant le clavier d'ordinateur à tour de rôle.

L'action du roman se passe dans un parc à Sept-Îles et est inspiré de la vie d'Audrey-Ann, qui y a déménagé avec sa famille il y a cinq ans.

La protagoniste se fait de nouveaux amis, puis dans le fond ils découvrent qu'ils ont des animaux-totems. Le vampire, son animal-totem, c'est une chauve-souris, ses amis, c'est le cougar et le lynx. Et ils trouvent des items qui vont les aider à arriver à la fin de leur quête et libérer le parc de la sorcière. Et le tome 2 va se passer au parc des Écureuils , résume la jeune auteure qui fréquente l'école secondaire Jean-du-Nord à Sept-Îles.

Le processus de création a été tout naturel, selon Cindy Létourneau, qui a ensuite décidé de publier ce roman, le fruit d'une imagination partagée :

Ça a commencé par une idée tirée d'un jeu. Tranquillement, on a ajouté des idées autour du noyau. Puis c'est sûr qu'on s'est fait un petit plan mentalement. Comme ma fille disait, l'histoire a vraiment coulé toute seule. On aurait dit qu'elle était prédestinée. C'était magique, on n’a pas vraiment eu besoin de réfléchir, tout s'emboîtait parfaitement , explique-t-elle.

Même la petite sœur d’Audrey-Ann, Marie-Ève, a participé à l'aventure, en tant que première lectrice.

Je trouvais quand même que c'était une bonne idée parce que ma petite sœur a beaucoup d'idées critiques. Puis tout ce qu'elle dit c'est vrai! Je me suis dit, si elle le trouve pas bon, elle va nous le dire , raconte Audrey-Ann.

La sévère révision s’est toutefois révélée concluante.

Dans le fond c'était le coup de cœur, elle l'a lu 10 fois, je pense. Elle l'a vraiment aimé, puis elle a voulu s'engager pour les prochains tomes, nous aider , explique la jeune auteure.

Avec les informations de Louis Garneau