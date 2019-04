La rupture d’une digue entraîne l’évacuation de 700 à 800 résidences à Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Une digue devant protéger les habitants de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, dans les Laurentides, a cédé sous la force des flots du lac des Deux Montagnes. Les services d'urgence, appuyés de la Sûreté du Québec et des Forces armées canadiennes, ont évacué de 700 à 800 résidences samedi soir entre la 20e et la 27e avenue.

En entrevue sur les ondes d'ICI RDI, le directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Deux-Montagnes et de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Norbert Vendette, a expliqué qu'une évacuation primaire avait été effectuée avec succès en soirée et que les services d'urgence devront procéder à une évacuation secondaire pour s'assurer que personne ne manque à l'appel.

« Les gens évacués sont amenés à l'aréna de Deux-Montagnes et au centre de la Légion royale canadienne », également situé à Deux-Montagnes, a indiqué M. Vendette.

Les autorités ne rapportent aucun blessé et aucun décès à la suite de cette évacuation.

Parallèlement à cette opération, les autorités, notamment le Service des travaux publics de la Ville de Deux-Montagnes, essaient de réparer la digue. « Dans certaines des rues, il y a 3, 4 ou 5 pieds d'eau. Plus on se rapproche du lac, plus le niveau d'eau est élevé », a déclaré M. Vendette.

La SQ a déployé 200 policiers, un hélicoptère, un véhicule amphibie de type Argo et trois embarcations en assistance aux autorités locales pour cette opération d'urgence.

Norbert Vendette est directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Deux-Montagnes et de Sainte-Marthe-sur-le-Lac Photo : Radio-Canada

« L'eau a monté... cela fait 40 ans que je reste sur la rue, je n'ai jamais vu l'eau monter comme ça », a confié un résident évacué.

« Tout le monde est en panique; personne ne pensait que la digue allait céder. Nous étions en train de souper [lorsque l'ordre d'évacuation a été donné] », a confié un autre citoyen.

Les habitants de la ville avaient été invités, plus tôt dans la journée, à donner de leur temps pour renforcer la digue sur la 27e avenue avec des sacs de sable et des panneaux de contreplaqué, ainsi que pour installer des barrières sur les rues avoisinantes.

La Ville de Sainte-Marthe avait également demandé samedi aux résidents de ne pas utiliser leurs toilettes jusqu’à nouvel ordre à cause du risque de refoulement des égouts.

Non loin de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, la ville de Pointe-Calumet est aussi aux prises avec un important risque d'inondation, et on a renforcé là aussi la digue riveraine avec du contreplaqué.

Vendredi, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, évoquait « des milliers d'évacuations » si l'eau surmontait cet obstacle.