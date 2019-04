Près de 150 personnes se mobilisent pour la Terre à Alma

La mobilisation avait pour but de presser les élus d’agir pour régler la crise climatique mondiale.

On veut aussi soutenir nos élus dans les actions et les décisions qu’ils prennent et leur montrer qu’on est derrière eux. Jean Westphal, organisateur de la marche

Justement, le député caquiste dans Lac-Saint-Jean Éric Girard était sur place et a souligné que le réchauffement climatique était prioritaire au gouvernement.

On a déjà rajouté 1,3 milliard de dollars sur six ans en environnement et on parle de 410 millions pour les transitions en transport durable , cite-t-il en exemple.

Le député péquiste de Jonquière Sylvain Gaudreault a quant à lui précisé que le développement économique peut se faire dans le respect de l’environnement.

Il souhaite que Québec mette sur pied une commission parlementaire au sujet du projet de loi 194, qui obligerait le Québec à respecter ses engagements climatiques, comme ceux pris au sommet de Paris en 2015.

Course aux déchets

Une sortie d’écojogging était également organisée à Alma et à Chicoutimi : une activité qui consiste à faire de la course à pied tout en ramassant les déchets sur son passage.

Une vingtaine de personnes ont pris part au mouvement.

Lors de la marche à Alma, près de 300 $ ont également été amassés afin de rendre l'évènement carboneutre.