Tempête d'idées pour trois attraits touristiques gaspésiens

Une quarantaine de personnes se sont réunis à Carleton-sur-mer samedi pour un sprint créatif. Il s'agit de faire émerger de nouvelles idées pour mettre en valeur Exploramer, le Festival musique du bout du monde et la Corporation du Mont Saint-Joseph.

Le Sprint créatif est un événement régional qui permet de propulser des cellules d'innovation gaspésiennes avec des intervenants en culture, en tourisme et en technologie numérique.

Le remue-méninge des participants permettra éventuellement aux organismes impliqués d'appliquer certaines idées novatrices qui se dégagent de cette journée, selon le chargé de projet Marial Dubois.

On va avoir plein d'idées, plein de projets à la suite de cette journée et les organismes vont se réapproprier ces idées, ces projets pour aller plus loin en les matérialisant.

Les organismes tenteront de trouver du financement pour réaliser les projets retenus d'ici décembre.