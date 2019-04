Un demi-siècle d'histoire pour les gradués de l'UQAC

Près de 1300 finissants de l’UQAC ont reçu leur diplôme samedi. Les souvenirs étaient à l’honneur dans les discours lors des deux cérémonies de remises de diplômes.

Cinquante ans de l'UQAC, c'est une histoire d'amour avec la région, et renouer avec nos racines, car on vit dans un monde qui va très vite et on perd le sens de l'histoire.

Nicole Bouchard, rectrice de l'Université du Québec à Chicoutimi