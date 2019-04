Conditions hivernales difficiles

La neige qui était attendue sur une partie du territoire albertain est bel et bien arrivée et les conditions hivernales devraient perdurer pour de nombreuses heures encore.

Environnement Canada a d’ailleurs émis des avertissements de blizzard pour la partie sud-est de la province. Les vents forts soufflant en rafales allant jusqu’à 90 km/h et la neige qui tombe causeront de la poudrerie.

Ce blizzard devrait se former ce soir et continuer pendant la nuit à Lethbridge, Brooks, Drumheller, Hanna, Medicine Hat et les environs.

Les automobilistes devront faire particulièrement attention et doivent s’attendre à des conditions routières dangereuses.

Environnement Canada suggère de retarder tout déplacement non essentiel jusqu’à ce que les conditions s’améliorent.

Tempête hivernale et chute de neige

Le reste du sud ainsi que le centre de la province sont également touchés par des conditions météorologiques difficiles.

Un avertissement de tempête hivernale est toujours en vigueur pour Calgary et les environs.

La métropole devrait recevoir jusqu’à 20 centimètres de neige d’ici dimanche.

Un avertissement de neige est également toujours en vigueur pour le sud et le centre de la province où des accumulations de 10 à 30 centimètres sont attendues.

La neige devrait cesser progressivement ce soir et cette nuit, sauf pour la partie sud des contreforts où il devrait neiger jusqu’à dimanche matin.