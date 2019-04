Les conservateurs de la région préparent la prochaine élection

Les représentants de l'aile québécoise du Parti conservateur sont réunis à Victoriaville en fin de semaine.

Les conservateurs d’Andrew Scheer veulent doubler leur nombre de députés au Québec aux prochaines élections et pour ce faire, ils comptent sur de nouveaux visages.

Dans la région, outre l’actuel député de Chicoutimi Le-Fjord Richard Martel, Jocelyn Fradette et Philippe Gagnon porteront les couleurs de la formation politique.

Samedi, Philippe Gagnon a affirmé en mêlée de presse que son parti a été à l’écoute des Québécois.

On a ajusté le programme et on est prêts à faire face au pouvoir. On est prêts à offrir aux Québécois l’équilibre budgétaire que les gens attendent puis une vie beaucoup moins compliquée, beaucoup moins taxée , a lancé le nageur paralympique.

Questionné sur le plan environnemental de son parti, il a affirmé que les conservateurs allaient déposer un plan à la hauteur des attentes des Québécois et des Canadiens.

Plan environnemental

Michel Gauthier a livré un discours au conseil général de l'aile québécoise du Parti conservateur du Canada samedi à Victoriaville. Photo : Radio-Canada

Samedi matin, l'ancien député bloquiste de Roberval-Lac-Saint-Jean, Michel Gauthier, qui milite désormais pour le Parti conservateur, a pris la parole devant les troupes conservatrices.

Quelques minutes avant son allocution, il a demandé au chef des conservateurs, Andrew Sheer, de prendre son temps avant de dévoiler ses intentions en matière environnementale.

Ce que je voudrais surtout, c’est dire à M. Scheer de le présenter quand il sera prêt. Ça, c’est le genre de choses qu’on fait au moment où on le juge opportun, pas parce qu’il y a de la pression journalistique ou de la pression populaire pour connaître le plan. C’est un plan de campagne électorale , a-t-il lancé.

Le Parti conservateur du Canada compte actuellement 11 députés au Québec.