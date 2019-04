Une journée pour entrer dans l'univers du trappage et du piégeage

Les organisateurs voulaient faire connaître le monde des trappeurs et des piégeurs.

Plusieurs dizaines de curieux se sont d'ailleurs déplacés sur les lieux pour en apprendre davantage sur le métier.

Ils ont pu voir de près les instruments utilisés par les piégeurs en plus d'assister à des démonstrations sur les techniques de piégeage « sans cruauté ».

Journée des trappeurs à l'école secondaire La Source de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

L'objectif des organisateurs était d'ailleurs de démontrer que la pratique du piégeage a beaucoup changé ces dernières années.

J'ai remarqué que l'événement grandit d'année en année. Il y a cet intérêt du public pour notre métier, mais aussi on réalise que nos adhérents changent un peu. Moi j'ai remarqué qu'il y a plus de jeunes actuellement, et il y a aussi avec ça un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'en plus de l'aspect commercial, ce changement permet d'avoir des trappeurs axés plus sur l'aspect ludique de l'activité que sur l'aspect commercial , affirme Marcel Laroche de l'ATRN.