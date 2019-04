Rougeole au Nouveau-Brunswick : des gens potentiellement exposés en Nouvelle-Écosse

Vendredi, les autorités de santé publique au Nouveau-Brunswick confirmaient un cas de rougeole chez une personne de Saint-Jean ayant récemment voyagé en Europe.

Cette personne se trouvait à Halifax, en Nouvelle-Écosse, il y a 10 jours. Présentant des symptômes de la rougeole, elle a visité l’urgence de l’Infirmerie d’Halifax, un département du Centre des sciences de la santé Queen Elizabeth II (QEII) situé sur la rue Robie.

Les personnes qui ont visité cette salle d’urgence le 17 avril 2019 entre minuit et midi et demi ont pu être exposées au virus de la rougeole.

Ces personnes pourraient avoir développé des symptômes de la rougeole, ou les voir apparaître d’ici le 8 mai.

Santé Canada indique que les symptômes de la rougeole sont : de la fièvre, de la toux, un écoulement nasal, des yeux rouges, de la somnolence et de l’irritabilité, et des plaques rouges se développant sur le visage avant de se propager au reste du corps. De petites taches blanches peuvent aussi apparaître dans la bouche et la gorge.

Précautions avant de voir un médecin et vaccin gratuit

Les autorités demandent aux personnes qui croient présenter des symptômes de la rougeole de téléphoner à une clinique sans rendez-vous, à leur médecin de famille ou au 811 avant de se déplacer pour recevoir des soins, car les professionnels de la santé doivent se préparer à leur visite en prenant des mesures spéciales pour protéger leurs autres patients.

La rougeole est une maladie très contagieuse. La plupart des personnes atteintes se remettent sur pied en deux ou trois semaines, mais la rougeole peut causer de sérieuses complications et des séquelles neurologiques, particulièrement chez les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes au système immunitaire affaibli.

Les habitants de la Nouvelle-Écosse nés après 1970 peuvent recevoir gratuitement deux doses du vaccin contre la rougeole.