Des questions d'équité salariale soulevées par une offre d'emploi d'Unipêche M.D.M. de Paspébiac

L'offre d'emploi vise à pourvoir un ou plusieurs postes de journalier en usine. Les installations d'Unipêche M.D.M. de Paspébiac transforment notamment le crabe et le homard.

L'offre d'emploi en question précisait qu'une femme qui occupe le poste de journalier gagne 12,69 $ l'heure, alors qu'un homme gagne 13,28 $ l'heure.

Cette offre d'emploi était affichée sur le site Internet de CIEU-FM avant qu'elle ne soit modifiée samedi. Photo : Radio-Canada

Les réactions politiques à cette apparence d'iniquité salariale n'ont pas tardé à apparaître, notamment sur Twitter.

Le député de Bonaventure, Sylvain Roy, s'est notamment insurgé en partageant une capture d'écran de l'offre d'emploi qu'il qualifie de discriminatoire .

Il demande à la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) de se pencher sur le dossier.

Sylvain Roy fait un lien entre cette annonce et la décision de l'entreprise de fermer son usine à Grande-Rivière le mois dernier, faisant disparaître 80 emplois :

Écoutez, en 2019, c'est tout à fait inacceptable d'avoir un appel [...] où on décrit clairement que le salaire est différent selon qu'on est un homme ou une femme. Et ceci, dans un contexte où nous avons des allégations de lock-out de l'usine de Grande-Rivière, liée à une syndicalisation. Je pense que c'était la goutte qui a fait déborder le vase. J'ai demandé au Ministère de faire une enquête et le ministre s'est avancé pour étudier le dossier , a affirmé Sylvain Roy en entrevue.

La sortie de Sylvain Roy a fait réagir la ministre responsable de la Condition féminine Isabelle Charest qui écrit sur son compte Twitter que cette situation est totalement inacceptable.

En 2019, l'égalité c'est non négociable. Isabelle Charest, ministre responsable de la Condition féminine

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a refusé de se prononcer sur la question samedi, mais son attachée de presse a affirmé qu'il allait se pencher sur la question. Il a lui aussi réagi par le biais de son compte Twitter.

Radio-Canada a tenté d'obtenir des explications de la part d'Unipêche M.D.M. de Paspébiac, mais l'entreprise n'a pas répondu à ses appels.

L'offre d'emploi initiale, qui proposait des salaires inférieurs aux femmes par rapport à ceux offerts aux hommes pour un poste de journalier, a été modifiée en cours de journée samedi sur le site Internet de CIEU-FM.

L'offre d'emploi semble avoir été modifiée dans la journée de samedi pour annoncer un « salaire concurrentiel », plutôt que des salaires différenciés selon le sexe du postulant. Photo : Radio-Canada

On peut maintenant y lire que l'entreprise souhaite pourvoir un poste de journalier à un salaire compétitif, sans faire de distinction entre la rémunération offerte aux hommes et aux femmes.

Avec les informations de Pierre Cotton