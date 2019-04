Quand et comment évacuer sa résidence en cas d’urgence?

Bien que peu souhaitable, le risque de devoir quitter son domicile à la hâte, notamment en raison de désastres ou d'inondations, est toujours présent. Pour que tout se passe bien en cas d'évacuation, les autorités fédérales, provinciales et municipales rappellent quelques consignes.

Quelles précautions prendre avant d’évacuer votre domicile?

Informez-vous auprès de votre municipalité des risques d’inondation dans votre secteur , dit la Sécurité publique du Québec. À Gatineau et à Ottawa, cela peut être fait en composant le 311.

Préparez un plan familial d'urgence et une trousse d'urgence.

PLAN FAMILIAL D’URGENCE Avoir une trousse d’urgence qui contient les articles nécessaires pour les trois premiers jours d’une situation d’urgence

Dresser une liste de coordonnées de personnes à joindre en cas d’urgence

Faire le plan d’évacuation de la maison

Planifier un itinéraire pour quitter votre quartier / prévoir un autre chemin dans l’éventualité où des routes seraient impraticables / vérifier l’état des routes avant de vous déplacer : sur Internet au www.quebec 511.info ou par téléphone en composant le 511

Dresser un inventaire de vos biens, preuves d’achats, photos et bandes vidéos

Vérifier si votre assurance habitation couvre les inondations Source: ministère de la Sécurité publique du Québec

À quel moment évacuer son domicile?

Les autorités indiquent que vous devez évacuer votre domicile si le niveau d’eau vous y oblige ou si les autorités vous le demandent .

Quittez votre maison dès que les responsables locaux des opérations d’urgence le recommandent, dit pour sa part la Ville de Gatineau. Le fait d’ignorer le conseil pourrait mettre en danger votre sécurité, votre famille et celle des gens qui pourraient devoir venir vous sauver.

Comment évacuer?

La Sécurité publique du Québec vous conseille d'éviter de vous déplacer à pied ou en véhicule sur des routes inondées. Elle vous somme d'abandonner le véhicule si le moteur cale.

La Ville de Gatineau demande de respecter les directives des autorités, de couper l’électricité si on vous le demande et l'alimentation en gaz uniquement si les autorités l’exigent.

Fermez et verrouillez les portes et fenêtres et empruntez le parcours indiqué par les autorités.

Quelle attitude adopter pendant et après l'évacuation?

Urgence-Québec demande aux personnes qui vivent une évacuation de garder leur calme.

Les autorités conseillent aussi à la population d'écouter les médias d'information et de suivre les médias sociaux pour être au fait des plus récentes informations.

Enregistrez-vous auprès des autorités compétentes, notamment en vous rendant à un centre d'aide aux sinistrés mis en place par la Ville.