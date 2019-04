Une quinzaine de municipalités ont déclaré l'état d'urgence en Outaouais et dans l'Est ontarien

Le canton d'Alfred-Plantagenet a rejoint, en matinée, la quinzaine de municipalités de la région à avoir déclaré l'état d'urgence devant les inondations qui s'annoncent plus importantes qu'en 2017. À quoi sert l'état d'urgence et que permet-il? Voici quelques explications.

Une municipalité déclare l’état d’urgence lorsqu’un sinistre majeur ou imminent peut nuire à la sécurité et l’intégrité des citoyens. Il est en vigueur pour cinq jours, mais peut être renouvelé, sur l’autorisation du ministre, selon la Loi sur la sécurité civile du Québec.

Dans cette situation, la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence de l’Ontario donne le plein pouvoir aux municipalités pour protéger les biens, la santé, la sécurité et le bien-être des habitants de la zone de crise . Les municipalités peuvent, par exemple, exiger l’évacuation de leurs citoyens pour la sécurité de ceux-ci.

En Outaouais

En Outaouais, Val-des-Monts, Saint-André-Avellin, Papineauville, Plaisance et Pontiac ont déclaré l'état d'urgence. De son côté, la Ville de Gatineau a ouvert un centre d'aide et de soutien aux sinistrés en plus de mettre en place diverses mesures de protection.

Lorsque l’état d’urgence est décrété, le conseil municipal peut se rencontrer à tout moment. Toutefois, les règles concernant le quorum, le caractère public, le vote et la période de questions doivent être respectées.

Les informations contenues dans la déclaration permettront aux autorités d’agir plus efficacement sur le territoire touché, mais serviront également à la population, afin que celle-ci se prépare adéquatement à la situation.

La municipalité peut également déroger à certains règlements municipaux. Contrôler l’accès aux voies de circulation

Autoriser des dérogations dans ses domaines de compétence

Offrir hébergement, ravitaillement et vêtements chauds à la population sinistrée

Le conseil municipal peut mettre un terme à l’état d’urgence lorsqu’il jugera qu’il n’est plus nécessaire. L’avis de cessation doit être transmis directement aux autorités.

En Ontario

Pour l’heure, neuf municipalités ontariennes ont déclaré l’état d’urgence : Ottawa, Clarence-Rockland, Huntsville, Bracebridge, Alfred-Plantagenet, McNab/Braeside, Minden Hills, Whitewater Region et Horton.

La déclaration d’état d’urgence faite par Ottawa s’est accompagnée d’une demande adressée aux Forces armées canadiennes. Des militaires ont été déployés afin d’aider à la confection de sacs de sable.