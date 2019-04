L'heure est au nettoyage à Sainte-Marie, en Beauce

Samedi matin, près de 300 bénévoles étaient attendus à l'hôtel de ville de Sainte-Marie pour obtenir une accréditation afin d'aider les résidents à nettoyer leur maison endommagée.

« La Beauce, c’est ça. On est des gens de PME, des gens dynamiques, des gens de corvée », souligne le maire Gaétan Vachon.

Valérie Pelletier, propriétaire d'une maison qu'elle louait à six locataires, ne sait toujours pas si elle pourra recevoir l'aide financière du gouvernement. « On attend tous la réunion de lundi soir », dit-elle.

« On arrache les comptoirs, on arrache les planchers, la moitié des murs. La cave, il y a un pouce de bouette au sous-sol », ajoute-t-elle.

Elle croit en avoir pour pus d'un mois de travaux.

Alors que certains résidents de la province appréhendent toujours le pire, la ministre responsable de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, s'est fait rassurance samedi avant-midi concernant les municipalités de Chaudière-Appalaches.

On n'abandonne personne et on ne prend rien pour acquis.

Geneviève Guilbault, ministre responsable de la Sécurité publique