L’eau monte à un point tel qu’elle submerge la route qui mène à l’usine de purification de l’eau, ce qui cause un casse-tête pour les autorités.

Pas d’inquiétude pour le moment, mais on se prépare en conséquence. Mathieu Fleury, conseiller, Rideau-Vanier

Selon le conseiller, il est primordial de préserver l’accès à cette infrastructure pour maintenir les niveaux de chlore, les niveaux de purification de l’eau .

Malgré tout, il n’y a pas eu d’enjeu, rien n’a été compromis jusqu’à présent, a assuré le conseiller du quartier Rideau-Vanier. Mathieu Fleury explique que les membres des Forces armées sont mobilisées pour endiguer la route en construisant une barrière.

La Ville d’Ottawa a mis en place des centres d’aide aux sinistrés dans chaque zone touchée, soit Constance Bay, Crystal Bay, Britannia, Clarence-Rockland et Cumberland, a indiqué le conseiller Fleury.

Si les gens ont besoin, ils peuvent appeler le 311 pour avoir des détails quant aux ressources qui sont mises à la disposition des sinistrés.

La communauté se serre les coudes

Malgré la cohue causée par la montée des eaux, les résidents de Constance Bay ne se laissent pas décourager et ne lésinent pas pour protéger leur communauté. C’est le cas notamment de Pauline Delorme, qui agit comme bénévole.

Je demeure dans la communauté et on reçoit beaucoup, alors on veut redonner , dit celle qui prépare des repas pour les gens qui remplissent des sacs de sable et montent les digues.

C’est très gratifiant. Les bénévoles me disent merci et, moi, je leur dis merci à eux. Pauline Delorme, bénévole