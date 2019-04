La rivière des Outaouais à quelques centimètres du maximum observé en 2017

Le niveau de la rivière des Outaouais est à quelques centimètres d'atteindre la pointe maximale observée lors des inondations de 2017, selon la plus récente mise à jour de la Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais (CPRRO).

L’organisme indique que la rivière des Outaouais a atteint un niveau de 44,95 m dans le secteur de la marina de Hull, samedi matin, alors que la pointe observée en 2017 était de 45,20 m. La pointe maximale, estimée à 45,70 m dans ce secteur, devrait être atteinte le 1er mai.

Pour ce qui est du secteur de Grenville – Hawkesbury, le niveau observé samedi est de 10 cm sous la barre de 2017. L’eau pourrait s'élever à un seuil historique de 43,10 m vers le 1er mai, surpassant de 10 cm le maximum de 43,69 m de 2017.

Les eaux vont continuer de monter dans le secteur du lac Deschênes – Britannia, selon la CPRRO. Le niveau le plus récemment observé est inférieur à la pointe de 2017 de 9 cm. La pointe maximale de 60,90 m pourrait être atteinte le 30 avril.

On s’attend à ce que les niveaux d’eau dépassent ceux observés en mai 2017. Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais

Ainsi tous les secteurs le long de la rivière des Outaouais qui ont été touchés en 2017, et possiblement d’autres secteurs, sont à risque , fait savoir la Commission.

Les niveaux d'eau et les débits sur le tronçon principal de la rivière des Outaouais poursuivent leur hausse en raison du ruissellement accru provenant des précipitations importantes reçues dans les parties nord et ouest du bassin et de la fonte des neiges , affirme le CPRRO dans sa mise à jour.

Par ailleurs, le niveau de la rivière a augmenté de 9 cm en moyenne entre la dernière mesure effectuée vendredi et la première effectuée samedi.