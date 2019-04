Le niveau de l’eau descend dans le sud-ouest du N.-B. malgré la pluie

Les communautés de Fredericton à Saint-Jean sont au-dessus du niveau d’inondation, mais l’eau devrait descendre tout au long de la journée assure l’Organisation des mesures d’urgence.

À Fredericton et Saint-Jean, le fleuve est descendu de 20 centimètres entre vendredi et samedi matin. Les communautés de Jemseg, Maugerville, Grandlake et Oakpoint, toutes touchées par les inondations, ont vu les eaux diminuer de 15 centimètres également.

« Les nouvelles sont bonnes », affirme le porte-parole de l’Organisation des mesures d’urgence au Nouveau-Brunswick, Jeffrey Downey.

On va savoir après la fin de la pluie, mais pour le moment, ç’a l’air que le pire est passé , conclut M. Downey.

Le niveau de l’eau devrait demeurer élevé, mais stable dimanche et lundi avant de descendre à nouveau au courant de la semaine.

La rivière est encore dangereuse, préviennent les autorités. Les activités de navigation de plaisance comme le kayak et les autres activités aquatiques sont à éviter parce que les courants sont forts et peuvent transporter toutes sortes de débris.

Les randonneurs devraient garder une bonne distance des berges d’eau.