Plus de 1000 personnes enregistrées dans les centres d'aide de Gatineau

Le nombre de personnes inscrites a d’ailleurs doublé au cours des 24 dernières heures, selon la Ville. Près de 500 familles, incluant 200 enfants, sont maintenant identifiées comme ayant quitté leur résidence ou ayant l’intention de le faire.

De ce nombre, la Croix-Rouge a pris en charge quelque 150 familles.

Par ailleurs, les pompiers du Service de sécurité incendie de Gatineau (SSIG) ont émis 375 avis d'évacuation depuis le début de la crue. Ce chiffre augmente de jour en jour, selon les autorités. Les pompiers poursuivent leurs patrouilles des quartiers et les rencontres avec les sinistrés pour évaluer la situation et les inciter à quitter leur résidence au besoin.

L’eau continue de monter

Le niveau de la rivière des Outaouais a lui aussi continué d'augmenter au cours des dernières heures. Le niveau d'eau a augmenté de 15 à 19 cm aux cinq stations hydrométriques de la région au cours des 24 dernières heures, affirment les autorités.

L’augmentation du niveau de l’eau cause certains problèmes, notamment des refoulements d’égout, dans certains secteurs de Gatineau. L'usine de traitement des eaux de la rue Notre-Dame, à Gatineau, a de la difficulté à répondre à la demande. Le réseau est en surcharge, confirme la Ville, qui a installé des pompes supplémentaires à l'usine de traitement des eaux et à différentes stations de pompage pour répondre à la demande.

La Ville conseille aux gens qui ont connaissance de refoulements d’égout (Nouvelle fenêtre) dans leur rue de contacter le 311 et de limiter le nombre de fois qu’ils tirent la chasse d'eau pour éviter de subir un refoulement dans leur résidence.

Pluie reçue au cours des 24 dernières heures : Gatineau-Ottawa : 14-15 mm

Est-Ontarien : 10-15 mm

Pontiac : 30-35 mm

Haute-Gatineau : 15-25 mm

Secteur de Grenville-sur-la-Rouge :15-20 mm Source : Environnement Canada

L’effort de mitigation se poursuit

Pour répondre à l’augmentation du niveau de l’eau, les digues et barrages de sacs de sable se multiplient et sont de plus en plus hauts un peu partout sur le territoire gatinois.

La Ville a déjà distribué près de 700 000 sacs de sable. Les employés municipaux s'attendent à avoir distribué un million de sacs de sable d'ici lundi.

Des membres des Forces armées canadiennes sont toujours à pied d’oeuvre à Gatineau et en Outaouais. Un groupe de 36 militaires est notamment affecté à la tâche à Gatineau, et d'autres soldats sont à Ottawa et dans les municipalités qui ont déclaré l'état d'urgence en périphérie.

Par ailleurs, les Municipalités ont lancé un appel aux bénévoles. Les citoyens peuvent remplir des sacs de sable et répondre aux besoins des sinistrés à plusieurs sites dans la grande région d’Ottawa et en Outaouais. Une douzaine de sites sont en place à Gatineau et à Ottawa, notamment.