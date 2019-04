Inondations : un week-end critique

Pour vous montrer à quel point la situation a continué de se dégrader au cours de la nuit de vendredi à samedi, le ministère des Transports du Québec (MTQ) a confirmé tôt ce matin la fermeture du pont Galipeault, qui relie Sainte-Anne-de-Bellevue à L’Île-Perrot. Ce pont avait été également fermé lors des importantes crues printanières de 2017.

Le MTQ annonce que la circulation est détournée par les autoroutes 30 et 40, mais il invite du même souffle les automobilistes à éviter ce secteur.

La circulation locale est toutefois permise pour les gens souhaitant se rendre sur l'île Claude, une petite île située entre celle de Montréal et l'Île Perrot.

Le MTQ retirera exceptionnellement le péage sur l’autoroute 30 jusqu’à la réouverture du pont. La gratuité, applicable à tous les usagers de la route (véhicules de promenade, camions, etc.), est effective dès maintenant.

Le pont de l’Île-aux-Tourtes (autoroute 40 entre Vaudreuil-Dorion et l’île de Montréal) et le pont Taschereau (autoroute 20 entre Vaudreuil-Dorion et l’île Perrot) sont sécuritaires et demeurent ouverts à la circulation.

Selon le dernier bilan publié vendredi soir par Urgence Québec, le nombre de résidences inondées s'établit à 3017, celui des résidences isolées s'élève à 2736 et le nombre de personnes évacuées est de 1796. Cent municipalités sont touchées par les crues printanières.

Les Laurentides sont la région la plus touchée. Plus de 1200 maisons sont inondées et 634 personnes ont été évacuées.

Le niveau de l'eau, le 26 avril 2019 en après-midi, à Rigaud. Photo : Radio-Canada / Pascal Robidas

Un peu plus au sud, en Montérégie, les autorités ont ordonné vendredi l’évacuation de toutes les zones inondées et inondables du secteur. Les autorités ne veulent pas forcer l’évacuation, mais les gens qui resteront dans leur maison le feront à leur risque et péril, a-t-on expliqué.

Dans la baie de Rigaud, la rivière des Outaouais a atteint 24,82 mètres hier après-midi. Un niveau de crue centenaire, a indiqué le directeur intérimaire du Service de sécurité incendie de Rigaud, Daniel Boyer. Ce niveau devrait atteindre 25,15 mètres dimanche ou lundi, ce qui dépasserait la crue de 2017.

En point de presse à Lévis, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a évoqué la ville de Pointe-Calumet, dans les Laurentides, comme étant une zone à risque.

« Une digue [de béton] pourrait être à risque de céder, on parle de milliers de personnes qui devraient évacuer [en cas de bris] », a précisé la ministre, avant d'indiquer que des soldats avaient renforcé la digue en question avec des feuilles de contreplaqué, plus tôt dans la journée.

Selon elle, toutefois, les « ressources » sur le terrain sont pour le moment suffisantes, notamment en ce qui a trait aux Forces armées, qui sont déployées selon les besoins à mesure que la situation évolue.

D'ici dimanche, de 20 à 40 mm de pluie, voire jusqu'à 50 mm dans certains endroits, sont attendus au Québec, de l'Outaouais à Québec en passant par Montréal et la Mauricie, jusqu'au Bas-Saint-Laurent et au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Mais la pluie ne sera pas le seul problème. Les températures oscillant autour de 10 degrés Celsius vont accélérer la fonte des neiges, particulièrement dans les secteurs plus au nord, où le couvert de neige est encore important.

Le premier ministre ontarien, Doug Ford, était à Ottawa hier pour constater l'étendue des inondations. Photo : Radio-Canada

Inquiétudes des deux côtés de la rivière des Outaouais

Jeudi, la Sûreté du Québec annonçait l'évacuation préventive de 250 résidents à Grenville-sur-la-Rouge, menacés par un barrage fragile sur la rivière Rouge, à environ 18 kilomètres de l'embouchure de la rivière des Outaouais.

Le Comité de régularisation de la rivière des Outaouais a prévenu les gens vivant autour du bassin versant du cours d'eau qu’il s’attend à ce que les débits et les niveaux d’eau le long de la rivière entre Mattawa et la région de Montréal dépassent au cours de la fin de semaine les niveaux observés en mai 2017.

Quant à la Ville d’Ottawa, elle a déclaré l’état d’urgence jeudi, affirmant que « les niveaux d’eau élevés combinés à d’autres précipitations importantes prévues sont des facteurs qui annoncent une situation dangereuse imminente ». La Ville s’attend à ce que la rivière des Outaouais dépasse de 50 cm les niveaux qu’elle avait atteints en 2017 et « qui ont causé d’importants dommages à de nombreuses propriétés dans la Ville d’Ottawa ».

Le premier ministre ontarien, Doug Ford, s’est d’ailleurs rendu à Ottawa vendredi afin de constater l'étendue des inondations.

L’eau continue de grimper au Nouveau-Brunswick

Plus à l'est, les efforts sont déployés pour venir en aide aux sinistrés du Nouveau-Brunswick, puisque les inondations continuent de compliquer les opérations dans le sud de la province.

De Fredericton à Saint-Jean, 800 personnes sont actuellement évacuées et ce nombre devrait encore augmenter, selon la Croix-Rouge.

Le gouvernement provincial a d'ailleurs demandé à la population de faire attention : l'eau pourrait atteindre un niveau encore plus élevé, car le fleuve Saint-Jean continue de gonfler.

Il devrait cependant commencer à décroître lentement durant la fin de semaine, malgré les 30 mm de pluie attendus vendredi et samedi.