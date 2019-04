Abdication de l’empereur Akihito : un congé de 10 jours trop long selon certains Japonais

À l'occasion de l'abdication historique de l'Empereur Akihito – la première en plus de 200 ans au pays du Soleil-Levant – et de l'accession de son fils aîné Naruhito au trône du Chrysanthème la semaine prochaine, les Japonais bénéficient d'un long congé du 27 avril au 6 mai. Un répit bienvenu, mais pas pour tous.

Une scène habituelle de la frénésie à Tokyo Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

Tokyo est une mégalopole où tout va habituellement très vite, avec la folle circulation automobile et le chassé-croisé caractéristique des citadins pressés, souvent plongés dans la consultation de leur téléphone intelligent, dans le métro et dans les rues.

Une mégalopole qui va tourner cependant au ralenti pendant 10 jours, avec la fermeture des banques, des services publics, des écoles et de nombreuses entreprises.

Et M. Toktotomi, un employé de l’industrie automobile, affiche un large sourire. Juste à l’idée de pouvoir passer tout ce temps en famille, avec sa femme et ses enfants. « C’est assez rare », dit-il.

Ce Tokyoïte est très heureux de pouvoir profiter de 10 jours de congé de suite. Avril 2019. Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

Mais plus loin, M. Yu, un expert-conseil, fait la moue. Ce salarié a pourtant droit à des congés payés. Mais il assure qu’il n’a pas assez d’argent pour faire des activités durant de longues vacances, que ça coûte trop cher.

Le congé accordé à l’occasion de l’abdication de l’empereur le 30 avril et le début de la nouvelle ère impériale, l’ère Reiwa, le 1er mai, s’ajoutent aux jours fériés habituels en cette période au Japon, ce qu'on appelle le Golden Week. Avec les week-ends, ça donne 10 jours consécutifs de vacances, du jamais vu.

Kika, une journaliste, a bien l’intention d’en profiter. Elle va passer un peu de temps dans sa ville natale, dans l'île de Shikoku, à 900 kilomètres de Tokyo. Toutefois, elle souligne que des amis semblent avoir été pris de court par ce long congé. Certains comptent même continuer à travailler, depuis la maison, selon elle. Difficile de décrocher.

Prendre congé, parfois à reculons

Une situation qui trouve écho chez Mme Ichige, une grossiste croisée dans le quartier des affaires de Tokyo. Pas vraiment contente de ce long congé, comme une bonne partie des Japonais, selon un sondage. « Au lieu de rester à la maison à ne rien faire, je préfère travailler », lance-t-elle.

Mme Ichige prend congé, mais à reculons. Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

Au Japon, bien des travailleurs sont des bourreaux de travail. Ils font de nombreuses heures supplémentaires et sont poussés au surmenage, pour diverses raisons comme le désir de promotion et les exigences de l’employeur. « Dans la mentalité japonaise, on se sent coupable si on quitte le bureau pendant que les collègues sont toujours en train de travailler; ça ne se fait pas, cela fait peur », renchérit Motohiro Shimogawara, de l’entreprise de marketing Intage, à Tokyo.

Motohiro Shimogawara, de l'entreprise de marketing Intage qui a étudié l'impact de la campagne gouvernementale « Premium Friday », visant à inciter les Japonais à quitter le bureau plus tôt une fois par mois. Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

Cela explique en partie l’échec de la campagne lancée par le gouvernement il y a deux ans pour inciter les Japonais à partir plus tôt, dès 15 h, tous les derniers vendredis du mois, le « Premium Friday ». M. Shimogawara explique que seulement 10 % des entreprises y ont adhéré, parce que le dernier vendredi est souvent une journée très occupée. Et un très faible pourcentage de leurs employés ont profité de cette occasion, indique-t-il.

Une affiche promotionnelle du « Premium Friday », cette campagne du gouvernement japonais pour inciter les travailleurs à quitter dès 15 h le bureau les derniers vendredis du mois. Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

Atsushi Nakajima, de l’Institut de recherche sur l’économie, le commerce et l’industrie à Tokyo (RIETI), croit que ce long congé offre deux occasions au Japon. D’abord, il affirme que c’est une bonne occasion pour stimuler la consommation.

Il est vrai que bien des hôtels et des restaurants se frottent déjà les mains : jusqu’à 25 millions de Japonais compteraient voyager durant ces longues vacances.

Ce chef cuisinier assure que le petit restaurant où il officie à Tokyo affiche déjà complet pour toutes les vacances. Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

L’économiste Nakajima ajoute que c’est également l’occasion de réfléchir aux réformes nécessaires pour le marché du travail au pays. « Sur la façon de travailler, ou bien sur les horaires supplémentaires que font beaucoup de personnes. Et aussi, de penser davantage aux Japonais qui ne travaillent pas sur une base régulière (...) qui ne peuvent pas prendre ces 10 jours de congé. Pour que le système du travail soit plus compréhensif, ou soit bien plus aisé pour les Japonais », dit l’expert.

Pour M. Utchida, un journalier, c’est tout vu. Campé vendredi devant l’entrée d’un chantier pour surveiller les allées et venues, il explique qu’il ne peut tout simplement pas prendre de longues vacances, cela amputerait trop ses revenus. Mais il compte tout de même s’arrêter quelques jours, surtout pour dormir, dit-il.