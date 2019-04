Là où les choses se corsent pour les Raptors

Au début de la saison, on a prédit que les Raptors devaient aller loin dans les séries. Première étape : mission accomplie. La victoire en cinq matchs contre le Magic d'Orlando au premier tour a bien montré que les Raptors sont capables de répondre aux attentes. Cependant, le prochain tour contre les 76ers de Philadelphie représente un défi bien plus grand.

Les Raptors et les 76ers disputeront le premier match de la série samedi soir à 19 h 30 à l’aréna Banque Scotia à Toronto. La série s’annonce difficile pour les deux équipes. En effet, Toronto a terminé en deuxième place dans l’Association de l’Est (58-24) et Philadelphie (51-31) n’était pas loin en troisième place.

Les deux équipes ont suivi exactement le même parcours au premier tour : une défaite au premier match suivie d’un rebondissement avec quatre victoires d’affilée. Les Raptors ont ainsi éliminé le Magic en cinq matchs et les 76ers ont mis fin à la saison des Nets de Brooklyn.

Les deux équipes sont tellement talentueuses , explique l’entraîneur-chef des Raptors Nick Nurse. Surtout avec les cinq joueurs au départ de chaque équipe. Si on regarde chaque joueur individuellement, je pense que toutes les équipes de la NBA auraient aimé avoir ces joueurs-ci chez eux.

Ça rend notre préparation plus difficile.

L’entraîneur-chef Nick Nurse Photo : La Presse canadienne / John Raoux

Les Raptors et les 76ers ont fait de gros efforts pour nettement s’améliorer cette saison en vue de remporter l’Association de l’Est. Pendant l’été, les Raptors ont acquis Kawhi Leonard — nommé deux fois le meilleur joueur défensif de l’année (2015 et 2016) — ainsi que l’attaquant Danny Green.

Nick Nurse a pris les rênes comme entraîneur-chef à la suite de Dwane Casey. Le centre Marc Gasol (élu joueur défensif de l’année en 2013) et le garde Jeremy Lin sont eux arrivés à la mi-saison.

De leur côté, les 76ers n’ont pas chômé en faisant l’acquisition des joueurs étoiles Jimmy Butler et Tobias Harris.

Par conséquent, à l’issue de cette série, l’une des deux équipes connaîtra une grande déception.

Cette année, les Raptors ont gagné trois des quatre matchs contre Philadelphie en saison régulière, mais aucun match n’a été disputé depuis le 22 février. À cette époque, Harris et Gasol ne faisaient même pas partie de ces deux formations.

Les Raptors comptent sur de bonnes performances de Pascal Siakam pendant cette série contre Philadelphie. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

On dirait que c’est la première fois qu’on va les voir , constate le joueur camerounais des Raptors, Pascal Siakam. Nous pouvons en apprendre un peu en étudiant d’autres matchs, mais ils ont beaucoup de gars différents… Ça rend notre préparation un peu plus difficile. Certaines choses seront les mêmes, et d’autres seront différentes.

Une malédiction canadienne?

Après cinq saisons difficiles sans voir les séries, les 76ers sont parvenus au deuxième tour pour la deuxième année consécutive.

Cependant, cette équipe a beaucoup de difficulté au nord de la frontière. Depuis le 10 novembre 2012, Philadelphie a quitté Toronto sans victoire en 13 matchs de suite.

Cependant, les Raptors ont besoin d’effacer leur propre malédiction, autrement dit, gagner le premier match de la série. Depuis leur saison inaugurale en 1995, les Raptors n’ont remporté que deux des 14 premiers matchs en série.