Calgary Comic Expo : un univers fantastique en ville

Un défilé sur l'avenue Stephen de la métropole vendredi matin a marqué le début de l'évènement populaire qui lance ce festival de bandes dessinées et de culture pop chaque année.

Le maire de Calgary Naheed Nenshi considère que cet événement est la meilleure façon pour que tout un chacun conserve sont monde imaginaire. Photo : Radio-Canada / Mark Matulis

Cinq mille personnages de fiction y ont pris part, et plus de 15 000 spectateurs y ont assisté pour donner le coup d'envoi d’un week-end, où se mélange une panoplie d'activités, comme des spectacles et des compétitions de costume par exemple.

Pour une Calgarienne déguisée en capitaine Crochet, la ville se transforme complètement.

Le défilé de superhéros vendredi à Calgary battait au rythme d'une fanfare. Photo : Radio-Canada / Mark Matulis

Calgary n’est pas le même, c'est un film énorme, c'est un autre monde… Calgarienne déguisée en capitaine Crochet

La galerie

Plus de 700 vendeurs et artistes sont prévus à l'exposition qui a lieu au parc du Stampede, dans l'immeuble Big Four et au centre BMO.

Pour la première fois, un système de badges qui élimine les bracelets sera appliqué, et les visiteurs ne pourront entrer dans le centre BMO qu'à partir de trois entrées : The Corral, Hall C et Hall D.

Les ventes de billets sur place et en ligne sont disponibles tous les jours. Les enfants âgés de 5 ans et moins peuvent y assister gratuitement avec un adulte détenteur d'un billet.

Plus de 15 000 spectateurs déguisés se sont rués au centre-ville de Calgary pour assister au défilé. Photo : Radio-Canada / Charlotte Dumoulin

Selon les organisateurs, environ 90 000 passionnés sont attendus. L'année dernière, l'événement a attiré 95 000 personnes.

Des événements spéciaux sont prévus durant l’exposition. Ils incluent une soirée avec les acteurs de Retour vers le futur - Michael J Fox, Christopher Lloyd, Tom Wilson, Lea Thompson et James Tolkan - le vendredi soir.

Parmi les autres invités vedettes de l'Expo figurent Zachary Levi, le groupe à succès Shazam !, Christina Ricci, Pamela Anderson, Sean Astin et les membres du groupe The Goonies. Il y a aussi les favoris de certaines émissions telles que Vampire Diaries, Smallville et Star Trek: Discovery.