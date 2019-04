La Saskatchewan accueille Bonjour my friend! à bras ouverts

La caravane Bonjour my friend! qui vise à promouvoir la dualité linguistique au Canada s'est arrêté vendredi à Saskatoon pour discuter avec des citoyens et des organismes locaux.

Karen Pozniak, la directrice de la division saskatchewanaise de Canadian Parents for French voulait à tout prix que son organisme participe aux efforts de cette tournée.

« Je pense que nous devrions tout mettre en œuvre pour donner à nos enfants, à nos citoyens, l'occasion de devenir bilingues, » soutient-elle. « Je crois fermement à l'apprentissage des langues... et je pense que c'est un cadeau que nous donnons à nos enfants pour leur donner une meilleure chance dans la vie. »

Agrandir l’image Karen Pozniak est la directrice de la division de la Saskatchewan de Canadian Parents for French. Photo : Fournie par Karen Pozniak

De fait, elle a planifié toute une gamme d’événements divers dans les trois villes auxquels s’arrête Bonjour my friend! en Saskatchewan : Saskatoon, Regina et Moose Jaw. Son but est d’offrir aux membres une perspective plus complète de la Saskatchewan.

Nous voulons leur offrir des expériences diverses pour que les ambassadeurs puissent avoir la chance de discuter avec des Saskatchewanais qui viennent d’endroits ou qui ont des emplois variés. Karen Pozniak, directrice de la division de la Saskatchewan de Canadian Parents for French.

Elle espère qu’en leur présentant ces pistes différentes, les membres de la caravane pourront rejoindre une clientèle et donc une perspective autre que celle trouvée habituellement dans les écoles ou les autres espaces fréquemment parcourus.

« C’est aussi pour leur illustrer combien de gens parlent le français ici en Saskatchewan. C’est une façon pour qu’il puisse s’en rendre compte et en souligne l’importance lorsqu’ils diffuseront leur documentaire sur leur voyage à travers le Canada, » conclut Karen Pozniak.

Bonjour my friend!

Cette tournée pancanadienne est une initiative de la Fondation canadienne pour le dialogue et la culture. Son objectif est de promouvoir la dualité linguistique dans le cadre des commémorations du 50e anniversaire de l’adoption de la Loi sur les langues officielles du Canada.

Ses ambassadeurs, Laura Lussier et Shaunpal Jandu, ont comme rôle d’illustrer la valeur du bilinguisme aux divers organismes à travers le pays.

Shaunpal Jandu et Laura Lussier enregistrent des vox pop à travers le pays pour prendre le pouls de la population sur la dualité linguistique. Photo : Radio-Canada / Grégory Wilson

« On donne une présentation à propos de la dualité linguistique, du bilinguisme, un peu d’histoire, expliquer comment nos langues officielles affectent notre pays, puis on fait une discussion pour avoir leurs pensées des langues officielles, » explique Shaunpal Jandu.

Dans leur temps libre, l’équipe en profite pour enregistrer des vox pop avec les citoyens.

On voit notre travail comme le début d’un dialogue à l’échelle nationale à propos de la dualité linguistique : qu’est-ce que c’est, qu’est-ce que ce n’est pas, est-ce que les gens sont pour ou sont contre, on veut vraiment entendre toute la gamme des opinions et puis aussi des expériences de vie avec la dualité linguistique. Laura Lussier, ambassadriice de Bonjour my friend!

Bonjour my friend! a entamé sa tournée à Victoria le 15 avril et terminera à Saint-Jean à Terre-Neuve-et-Labrador le 21 juin.