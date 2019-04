Des ingénieurs de l’Université de la Saskatchewan s'intéressent à la science du curling

Eugene Hritzuk, qui a été deux fois champion de curling de la Saskatchewan et six fois champion du Canada dans la catégorie avancée, raconte que, il y a quelques années, des fabricants utilisaient un tissu rugueux pour confectionner les brosses sur les balais de curling.

Durant les balayages, ces balais « rayaient légèrement la surface de la glace », dit-il.

Le résultat est que les balayeurs pouvaient essayer d’orienter la pierre pour que celle-ci emprunte le sentier créé par les petites rayures.

Cela a donné lieu à une controverse sur les méthodes de balayage et les technologies utilisées pour la confection des brosses des balais.

Eugene Hritzuk explique qu’après la saison 2015-2016 la Fédération internationale de curling a décidé d’imposer des normes sur les balais. Ainsi, un seul type de balais est permis, recouvert d'un tissu non abrasif, qui ne raye plus la surface de la glace, mais qui, au contraire, la polit.

« Beaucoup de curleurs ne se sont pas adaptés [à ces balais] », souligne le champion de curling.

Il précise que certains joueurs prétendent qu’ils continuent de rayer la surface de la glace avec les nouveaux balais, alors que lui soutient le contraire.

Il admet que chacun peut avoir son opinion, mais sans la science, difficile d'apporter des preuves.

Cette divergence l’a donc mené, pour étudier la question, à entrer en contact avec le Collège d'ingénierie de l’Université de la Saskatchewan, qui avait déjà fait d'autres recherches sur le curling.

« Nous avons décidé de découvrir l’effet réel de la brosse sur la glace », lance-t-il.

Une étude réalisée avec un « balai intelligent »

L’étude, réalisée la semaine dernière, a mobilisé deux curleurs de niveau junior, un homme et une femme, en plus des curleurs professionnels Kirk Muyres et Colton Flasch.

Agrandir l’image Des parties de la glace ont été délimitées puis photographiées avant et après les balayages. Photo : Eugene Hritzuk

Les chercheurs ont obtenu 60 échantillons à analyser et disposent de 120 images qu’ils étudient avec des logiciels spécialisés pour statuer sur l’effet du balayage sur la glace. Ces échantillons proviennent de photos ainsi que de segments de glace qu'ils ont conservés. L'idée était d'obtenir des échantillons avant et après le passage du balai.

Un « balai intelligent » a aussi été utilisé pour l’étude. « Ce balai intelligent dispose de capteurs qui mesurent la pression exercée par le balayeur et le nombre de coups de balai par seconde », explique Eugene Hritzuk.

La curleuse junior a exercé une pression de 22,7 kg, le curleur junior, une pression de 45,4 kg, et les curleurs professionnels y sont allés d'une pression d'environ 54 kg. Les curleurs devaient essayer de donner 4 coups de balai par seconde.

Agrandir l’image Un « balai intelligent » a aussi été utilisé pour l’étude. Photo : Eugene Hritzuk

Eugene Hritzuk explique que, si les chercheurs prouvent que les nouveaux balais ne font que polir la surface de la glace au lieu de la rayer, les curleurs devront changer de technique de balayage.

« Il va falloir balayer du côté opposé de la pierre. La différence est importante », assure-t-il.

Si les balayeurs ne rayent pas la glace avec les balais, les curleurs devront polir le côté opposé à la direction qu’ils veulent que la pierre emprunte. De cette façon, la pierre va buter sur la surface non polie et se diriger ailleurs.

Les chercheurs présenteront les résultats de l’étude dans quelques mois.

Avec les informations de Heidi Atter de CBC