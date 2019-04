L'épidémie de gastro à l'école primaire Brassard de Magog devrait être finie lundi

On a recommandé de bien aérer les pièces une fois que les enfants quittent, de-même que les mesures d'hygiène de main et de nettoyage de toutes les surfaces pour s'assurer d'enrayer la maladie , explique la directrice de Santé publique Estrie, Mélissa Généreux.

Si un enfant vomit dans un endroit public, il est possible que de microgoutelettes soit en suspension dans l'air et que le virus soit transmis par voie aérienne. On pense que c'est pour ça que plusieurs personnes l'ont contractée en même temps , a-t-elle précisé.

Vendredi, certaines classes étaient privées de la moitié de leurs élèves. La Commission scolaire des Sommets a remercié les parents qui ont gardé les enfants malades à la maison pour éviter une plus grande propagation. Les enseignants portaient des gants, les lavages de mains étaient fréquents et les 200 enfants en classe aujourd'hui y sont demeurés.