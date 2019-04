L’enquête policière sur la fraude électorale au PCU s’étend à Edmonton

L'enquête de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sur la fraude électorale lors de la course à la direction du Parti conservateur uni, en 2017, s'étend maintenant de Calgary à Edmonton. La GRC se penche sur l'utilisation de courriels pour voter frauduleusement à la place de membres du PCU .

CBC/Radio-Canada a confirmé qu’au moins trois agents de la GRC ont mené des entrevues avec des membres du PCU qui ont voté lors de la course à la direction du parti, dans plusieurs communautés sud-asiatiques de la banlieue d’Edmonton.

L’un de ces membres, qui a demandé l’anonymat, affirme que deux agents de la police habillés en civil, un homme et une femme, se sont présentés sans s’annoncer à sa résidence du quartier Mill Woods, jeudi soir.

Ils ont dit ‘’ Nous sommes de la GRC. Peut-être que vous avez entendu parler de l’enquête concernant la campagne de Jason Kenney en 2017. ’’ Un membre du Parti conservateur uni sous le couvert de l'anonymat

Un des agents lui a plus tard demandé s’il a lui-même voté pour Jason Kenney. « Je ne sais même pas si c’est une question valide ou non, mais j’ai répondu ‘’ oui ’’ », dit-il.

Il affirme que les agents lui ont aussi demandé s’il comprenait le processus de vote utilisé par le PCU lors de sa course à la direction en 2017 et lui ont demandé de quelle manière il avait voté.

J’ai répondu ‘’ Oui, j’ai voté. Je ne me rappelle pas comment, peut-être avec un courriel ou un message texte. C’était l’un ou l’autre . Un membre du Parti conservateur uni sous le couvert de l'anonymat

« Ils étaient satisfaits. Ils voulaient seulement savoir si c’était valide et légitime », ajoute-t-il.

Il affirme que les agents lui ont demandé de fournir son adresse courriel et son numéro de téléphone. Les agents ont ensuite comparé l’information avec une liste qu’ils avaient en leur possession.

Confirmation de l'identité et des adresses de leur famille

Un autre membre du PCU qui a voté lors de la course à la direction affirme que deux enquêteurs habillés en civil se sont également présentés à son domicile de Mill Woods jeudi après-midi. Celui-ci a également demandé l’anonymat.

« Ils nous ont tout expliqué à propos de la course à la direction du Parti conservateur uni, comment certaines personnes ont voté illégalement pour d’autres personnes », explique-t-il. Celui-ci confirme qu’il a voté avec sa propre adresse courriel.

Il affirme que les deux agents, dont l’un provient d’Airdrie, se référaient à une longue liste de noms. Les policiers lui ont dit qu’ils étaient en train de contacter toutes les personnes sur la liste pour vérifier s’ils avaient voté lors de la course à la direction du PCU. Il confirme que les agents ont également parlé avec ses parents.

Lors du vote, du 26 au 28 octobre 2017, les membres du PCU avaient le choix entre Jason Kenney, Doug Schweitzer et Brian Jean. Photo : Radio-Canada

Ces deux membres du PCU affirment que la GRC leur a demandé d’observer une partie de la liste et de confirmer l’identité et les adresses de membres de leurs familles qui vivent sous leur toit. Les deux personnes ont confirmé à la GRC avoir voté en compagnie de leur famille.

Plus tôt ce mois-ci, la GRC a perquisitionné et saisi un ordinateur dans une entreprise de réparations de voiture appartenant au nouveau député conservateur de Calgary, Peter Singh.

L’avocat de celui-ci a confirmé à CBC/Radio-Canada que la GRC a fait cette perquisition dans le cadre de son enquête sur les allégations de fraude électorale lors de la course à la direction du Parti conservateur uni. Par la voix de son avocat, Peter Singh a nié avoir fait quoi que ce soit de mal.

Des courriels frauduleux

CBC/Radio-Canada a obtenu des documents qui démontrent que des adresses courriel ont été ajoutées frauduleusement aux fiches de membres du Parti conservateur uni et qu’ils ont été utilisés pour voter à leur place lors de la course à la direction du parti, que Jason Kenney a remportée le 28 octobre 2017.

La grande majorité des courriels frauduleux ont été ajoutés aux fiches des membres entre le 3 et le 24 octobre 2017. Ces courriels ont été utilisés pour intercepter le code d’accès nécessaire aux membres pour voter. Il n’y avait pratiquement aucun moyen d’empêcher cette pratique.

Une douzaine de membres contactés par CBC/Radio-Canada ont confirmé que le courriel inscrit sur leur fiche de membre n’est pas le leur et qu’ils n’ont pas réussi à voter lors de la course à la direction du PCU.

L'ancien député Prab Gill avait été expulsé du Parti conservateur uni en raison d'allégations de bourrage d'urnes. Photo : Radio-Canada / CBC

L’ancien député conservateur Prab Gill avait affirmé dans une lettre envoyée à la GRC que la campagne de Jason Kenney avait utilisé des courriels frauduleux pour recevoir le code d’accès nécessaire aux membres pour voter lors de la course à la direction du PCU. Prab Gill affirmait que ces codes d’accès ont été utilisés par la campagne de Jason Kenney pour voter pour celui-ci.

CBC/Radio-Canada n’a pas vérifié de manière indépendante les allégations de Prab Gill.

L’avocat de Jason Kenney et du Parti conservateur uni, Steven Dollansky, a écrit dans une mise en demeure envoyée à Prab Gill que ces allégations « sont tout simplement fausses et diffamatoires ».

Le Parti conservateur uni se défend

Dans une déclaration écrite vendredi, la directrice du PCU Janice Harrington a affirmé que le vote de la course à la direction « a suivi les protocoles de sécurité les plus stricts de toutes les courses à chefferie au Canada » et a nié les allégations de fraude électorale.

Afin d’obtenir un code d’accès, le processus d’enregistrement obligeait chaque membre éligible à fournir une pièce d’identité avec une photo et avec une adresse qui correspondait à celle de leur fiche de membre. Aucun code d’accès n’était émis à moins que le membre fournisse cette pièce d’identité avec photo. Janice Harrington, directrice générale du Parti conservateur uni

Enquête sur du financement illégal

CBC/Radio-Canada a également dévoilé que le commissaire aux élections de l’Alberta a demandé à la Gendarmerie royale du Canada d’enquêter sur des contributions financières irrégulières à la campagne de Jeff Callaway lors de la course à la direction du PCU.

Le commissaire a également poursuivi sa propre enquête à ce sujet, infligeant 31 000 $ d’amende à quatre personnes pour avoir fait des dons politiques illégaux.

Des documents obtenus par CBC/Radio-Canada démontrent que Jeff Callaway a mené une « campagne kamikaze », c'est-à-dire qu'il s’est lancé dans la course dans le seul but de nuire à Brian Jean au profit de son principal adversaire, Jason Kenney. Jeff Callaway s’est retiré de la course trois semaines avant le vote.

Jason Kenney et Jeff Callaway nient tous deux que Jeff Callaway a collaboré pour nuire à Brian Jean.

Avec les informations de Charles Rusnell et Jennie Russell (CBC News)