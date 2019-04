Dave Savard portera les couleurs du Parti libéral au prochain scrutin fédéral sur la Côte-Nord

L’assemblée d’investiture s’est tenue vendredi soir à Baie-Comeau.

La circonscription actuelle de Manicouagan deviendra officiellement la circonscription de la Côte-Nord lors du prochain scrutin.

Le projet de pont sur le Saguenay et le prolongement de la route 138 vers l’est sont parmi les dossiers prioritaires à surveiller dans la région au cours du prochain mandat, selon Dave Savard.

Il faut attendre de voir le projet d’étude, ça c’est certain, il faut avoir les faits, les données et à partir des faits, des données, moi, c’est sûr que oui, si c’est réalisable, je m’engage à défendre ce projet-là pour qu’il avance, indique Dave Savard. Et c’est la même chose pour l’achèvement de la 138, c’est sûr que moi je pense que les deux projets vont ensemble, mais c’est sûr que le projet de la 138 est plus avancé au moment que l’on se parle.

Dave Savard est confirmé candidat pour les libéraux dans la circonscription de la Côte-Nord. Photo : Gracieuseté du Parti libéral du Canada.

Selon lui, son bagage d’enseignant en philosophie est un atout pour un futur député.

Je pense qu’en philosophie c’est sûr ça nous donne une certaine capacité d’écoute, de pouvoir réfléchir, de prendre un certain recul par rapport à ce qui est dit, et avec un certain recul, d’arriver avec des solutions possibles , fait valoir Dave Savard.

Moi, c’est ce qui m’interpelle beaucoup de pouvoir travailler avec et pour les gens. Dave Savard, candidat du parti libéral du Canada pour la circoncription de la Côte-Nord

La ministre du Revenu national, Diane LeBouthilier, était présente à l’assemblée d’investiture de Dave Savard.

La ministre du Revenu, Diane Lebouthillier Photo : Radio-Canada

C’est la deuxième fois que je viens dans votre secteur et que j’ai l’occasion de le rencontrer, précise Diane LeBouthilier. C’est quelqu’un qui est vraiment impliqué dans le milieu. Je me suis promenée dans les rues avec lui, je suis allée rencontrer des gens avec lui et l’on voit que c’est une personne qui est à l’écoute, qui est près des gens. Je trouve que c’est quelqu’un qui représente vraiment bien son milieu. Lui aussi, il a sa région tatouée sur le cœur.

Dave Savard affrontera la députée sortante, la bloquiste Marilène Gill.

Le Parti conservateur a aussi confirmé son candidat qui leur fera la lutte, il s’agit du directeur général de la Ville de Baie-Comeau, François Corriveau.