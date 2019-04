De l'argent d'Ottawa pour combattre les armes et les gangs

Pour la plus grande part, soit 1,3 million de dollars, l’argent fédéral ira au Service de police de Winnipeg pour soutenir l’unité de lutte contre les armes et les gangs. Cette dernière s’emploie à repérer, à arrêter et à démanteler les gangs, surtout ceux impliqués dans le trafic illégal d’armes à feu et de drogues.

« Winnipeg est certainement au cœur de l’activité des gangs et des armes. Le crime organisé est actif à travers la province également. Il est largement responsable de l’expansion de la méthamphétamine dans la province », dit le ministre de la Justice du Manitoba, Cliff Cullen.

L’argent d’Ottawa servira également à la mise en place d’une base de données sur les gangs, de l’équipement spécialisé pour le service de police des Premières Nations du Manitoba, l'entraînement des policiers à l'extérieur de Winnipeg ainsi que de la formation pour les avocats de la Couronne sur les procédures relatives au crime organisé et aux armes à feu.

Le ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, Bill Blair, veut également soutenir les groupes communautaires dans la stratégie pour combattre la violence des gangs.

Plus de 80 000 $ de l’enveloppe fédérale seront investis dans l'augmentation de l’aide aux programmes de mobilisation communautaire au Manitoba.

Le directeur de la patrouille communautaire Bear Clan, James Favel, estime que l’argent d’Ottawa est « un bon début ».

« Quelqu’un a pointé une arme sur une de nos patrouilles cet hiver. La crystal meth a empiré les choses avec un facteur de 10. Les gens sous son influence agissent de manière irrationnelle. Cet argent pour lutter contre les armes et les gangs, c’est très bien, mais si nous ne faisons rien en ce qui concerne les origines du problème, cela nécessitera encore plus d’argent », poursuit-il.

Le rapport de 2017 de Sécurité publique Canada sur les gangs de jeunes au Canada démontre que l’implication dans les communautés est essentielle pour définir et cibler les origines de la violence de gang.

« Les organisations communautaires et les délégués à la jeunesse dans nos villes au travers du pays font un travail formidable pour aider les jeunes à faire de meilleurs choix », déclare Bill Blair.

Au cours des cinq prochaines années, le ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé affirme que 214 millions de dollars seront alloués à la lutte contre les gangs et les armes à travers le pays. De cette somme, 13 millions iront au Manitoba.

Le ministre Cliff Culllen dit que l’unité de crime de rue de la police de Winnipeg a arrêté 411 personnes, dont 161 affiliés à des gangs ou membres connus de gangs. Il ajoute qu'elle a également saisi plus de 2,4 millions de dollars de drogues illégales ainsi que 14 armes, dont des couteaux, des armes à feu et des explosifs.

Avec des informations de Mathilde Monteyne et Caitlyn Gowriluk