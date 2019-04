La gestion des médicaments donne des maux de tête aux services de garde

La plupart des infractions relevées par le ministère de la Famille concernent des contenants mal identifiés, l’absence d’autorisation parentale écrite, le mauvais entreposage ou un registre d’administration des médicaments déficient.

Chaque manquement entraîne une amende de 250 $ pour le service de garde. Le nombre de pénalités administratives a d'ailleurs explosé en 2015 alors que le Ministère s'est doté d'une nouvelle procédure pour traiter les manquements et réduire les délais.

Bien que tous les intervenants conviennent que ces règles ont été mises en place pour assurer la sécurité des enfants, la majorité des propriétaires de services de garde contactés ont dénoncé le zèle des inspecteurs du ministère de la Famille qui « ne sont pas du tout ajustés à la réalité », selon eux.

Selon l’Association des garderies privées du Québec, des constats d'infraction auraient notamment été remis à certaines garderies pour des bâtons de baume à lèvre mal identifiés.

« En ce qui concerne les manquements au niveau de la médication, on est rendu qu’on s’enfarge dans les fleurs du tapis dans la très grande majorité », lance sans détour la vice-présidente Mona Lisa Borrega.

« C’est rendu tellement lourd qu’on se demande si le but c’est réellement de protéger la santé et la sécurité ou c’est une manière d’enrichir le gouvernement et de justifier des emplois », critique Mme Borrega.

On nous noie dans une mer de formulaires et de paperasse. Mona Lisa Borrega, vice-présidente de l'Association des garderies privées du Québec

Au Regroupement des centres de la petite enfance pour les régions de Québec et Chaudière-Appalaches, Élise Paradis tient à préciser que ce n’est pas parce que des amendes sont données à certains services de garde que la sécurité des enfants a été mise en danger pour autant.

Par exemple, une amende pour avoir conservé un médicament périmé ne signifie pas qu’il a été administré à un enfant.

« C’est malheureusement souvent un médicament qui a été oublié au CPE, souvent par négligence des parents et de l’éducatrice qui a oublié de le remettre aux parents. […] Les directions, avec les équipes, se donnent toutes sortes de procédures, mais c’est quand même pas mal compliqué à gérer au quotidien. Il y a des oublis, des omissions », souligne la directrice générale.

Obligations liées aux médicaments dans les services de garde : Les conserver sous clé hors de portée des enfants

Identifier les contenants au nom de l’enfant

Conserver une autorisation écrite des parents et d’un professionnel de la santé

Remettre les médicaments expirés aux parents

Chaque administration d’un médicament doit être consignée dans un dossier

Vérification des antécédents

Mis à part la gestion des médicaments, les autres manquements les plus souvent constatés dans les services de garde sont liés à la vérification d’absence d’empêchement, c'est-à-dire une vérification policière qui détermine s'il est sécuritaire qu'une personne travaille de près avec des enfants.

Viennent ensuite les infractions sur l’entreposage des produits ménagers et le manque de qualification du personnel.

Les gestionnaires des services de garde sont tenus, tous les trois ans, de faire vérifier les absences d’empêchement pour chacun de membres de leur personnel. Or, ces vérifications peuvent prendre de quelques jours à quelques mois, selon les régions du Québec.

Élise Paradis avance qu’avec les difficultés à recruter du personnel, il est parfois difficile d’attendre aussi longtemps avant d’embaucher une remplaçante par exemple.

« C’est pas parce que les gens ne veulent pas se conformer, les gens font beaucoup d’efforts pour essayer d’obtenir les vérifications et accélérer les délais, mais ça prend six à huit semaines et comme on est en pénurie de main-d’œuvre, c’est parfois compliqué. »

Élise Paradis, directrice du Regroupement des centres de la petite enfance pour les régions de Québec et Chaudière-Appalaches Photo : Radio-Canada

Elle ajoute que les gestionnaires se retrouvent devant un dilemme insoluble : soit ils ne respectent pas le ratio d’éducatrices pour le nombre d’enfants, soit ils font travailler une personne qui n’a pas encore toutes les vérifications requises.

« Des fois, je vais choisir le moindre mal, au moins j’ai quelqu’un », illustre Élise Paradis.

Pour « la sécurité des enfants »

Si certains propriétaires de garderie jugent que les inspections sont exagérées, le ministère de la Famille répond qu'il s'agit avant tout « d'assurer la sécurité des enfants ».

Au sujet des infractions liées à la gestion des médicaments, le porte-parole Alexandre Noël estime que les nouvelles règles mises en place en 2014 sont peut-être encore mal comprises par certains gestionnaires. « On dirait que les services de garde ont eu plus de difficulté à s’adapter à ces mesures-là. »

Et sur la vérification des antécédents judiciaires, le Mministère demeure intraitable, même pour les éducatrices qui ne font que des remplacements ponctuels en CPE ou en garderie.

« Étant donné l’importance de cette exigence-là, on exige que ce soit fait avant l’entrée en poste », tranche Alexandre Noël.