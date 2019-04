Évacuation volontaire d’un premier quartier dans l'ouest d'Ottawa

La Municipalité n’a pas le pouvoir d’exiger l’évacuation des quartiers touchés par la crue. La Ville a donc demandé à une équipe – composée de pompiers, policiers, ambulanciers et responsables de la santé publique – d’effectuer du porte-à-porte pour sensibiliser les résidents.

Le quartier West Carleton-March est le plus à risque dans l’immédiat, a souligné le maire suppléant, George Darouze. D’autres secteurs sont également sous surveillance, dont les districts de Cumberland et de Britannia, où du porte-à-porte sera également effectué.

Nous devons agir pour protéger la sécurité de nos résidents. George Darouze, maire suppléant d’Ottawa

La Ville compte sur la coopération des résidents, comme ce fut le cas lors des inondations de 2017.

50 cm au-dessus du pic de 2017

La Ville d’Ottawa effectue ses propres analyses pour suivre la montée de la rivière des Outaouais. Les niveaux attendus lors des inondations de cette année seront bien supérieurs à ceux de 2017 , a lancé le directeur municipal de la Ville d’Ottawa, Steve Kanellakos. Ils pourraient même atteindre un demi-mètre au-dessus des niveaux maximaux de 2017.

La situation évolue rapidement. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Steve Kanellakos, directeur municipal de la Ville d’Ottawa

Si les prévisions se concrétisent, les rues seront envahies par l’eau. S’il y a plus de 30 cm d’eau sur les routes, les véhicules d’urgence municipaux ne pourront plus rejoindre les résidences et aider les citoyens , s’est-il inquiété.

De plus, l’approvisionnement en électricité et en gaz sera coupé si les maisons sont inondées. Les températures devant rester basses cette fin de semaine, M. Kanellakos invite les résidents à évacuer leur logement de façon préventive dans les quartiers à risque d’être inondés.