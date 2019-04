Les élèves de l'École du Rock cassent la baraque en ATM

L’École du Rock, c’est aussi Le Roseau, un établissement primaire de Chicoutimi-Nord aux couleurs bien particulières. Les élèves de la maternelle à la sixième année vibrent au rythme de la musique grâce à un professeur d’anglais dévoué, le musicien Maxime Desrosiers, et sa collègue Anne-Sophie Desforges.

Le duo a monté l’École du Rock pour permettre aux jeunes de se frotter à la musique et de s’épanouir à travers le quatrième art. Cette fois, le projet va plus loin. Grâce à un partenariat avec Art et technologie des médias, les apprentis musiciens ont pu enregistrer une émission diffusée en direct sur les réseaux sociaux.

Maxime Desrosiers et ses élèves de l'École du Rock ont enregistré une émission de variétés au département d'ATM du Cégep de Jonquière. Photo : Radio-Canada / Yves Bergeron

« On a commencé ça comme ça, comme n’importe quel groupe qui commence dans son garage et qui devient célèbre et multimillionnaire. Maintenant, c’est rendu un projet-école. On veut que les jeunes développent des compétences variées dans le monde du spectacle et des médias. C’est tout un monde qui se rejoint quelque part », explique Maxime Desrosiers, membre du groupe Mordicus.

Alexandre à la batterie, Alexis et compagnie derrière le micro, Clotilde à la guitare. Il y avait de quoi enflammer le studio du Pavillon Angers lors du tournage mercredi. En plus du talent musical des jeunes virtuoses, rehaussé par des éclairages et des canons de fumée, il y avait aussi celui, tout aussi flagrant, de régisseurs, cameramans et techniciens en herbe.

Une aspirante animatrice aussi : Rosalie.

Radio-Canada m’avait interviewée et j’avais dit que quand je serai grande, j’aimerais ça être animatrice et Mme Anne-Sophie a pris la décision. Ils ont demandé si on pouvait avoir une coanimatrice et elle a pensé à moi Rosalie Savard, élève et coanimatrice

La mentore de Rosalie, l’animatrice Yasmine Zaki, s’est fait un plaisir de fournir quelques trucs à sa protégée.

Rosalie Savard a joué le rôle de coanimatrice lors de l'enregistrement d'une émission impliquant les élèves de l'École Le Roseau et les étudiants de télévision d'ATM. Photo : Radio-Canada / Yves Bergeron

On voit les petites étoiles dans leurs yeux donc c’est quelque chose qui vient nous toucher aussi. On les gère, on les amène à différents endroits, mais c’est vraiment plaisant pour eux et pour nous aussi , explique l’étudiante.

Cette expérience formatrice a permis à une quarantaine d’enfants de poursuivre leur épopée musicale, tout en vivant l’expérience d’une poignée de professions liées au domaine de la télévision. Au journalisme et à la publicité aussi, puisque les membres de l’École du Rock ont ficelé une campagne promotionnelle et rédigé des articles de journaux.

Pour l’enregistrement de l’émission, chaque élève a choisi son rôle selon ses intérêts et a été jumelé à un étudiant de deuxième année d’Art et technologie des médias.

Ce sont des enfants qui en ont à montrer. Qui ont plein de beau potentiel. C’est des enfants qui ont passé des auditions pour faire partie du groupe de musique avec nous. On a les meilleurs et ils ont vraiment beaucoup de talent , relève Anne-Sophie Desforges.

Le jumelage a profité aux petits comme aux grands.

Alexandre Thibault est un chanteur et un percussionniste hors pair. Photo : Radio-Canada / Yves Bergeron

On a jumelé nos étudiants à nous, qui sont des jeunes adultes, avec des jeunes de l’École Le Roseau pour qu’ils puissent voir un petit peu c’est quoi faire de la caméra et ce qui se passe dans une régie et de toucher un petit peu à la télé. Pour nous en ATM, c’est important de faire ce lien-là avec les jeunes de la communauté et du milieu du Saguenay , pointe Geneviève Morin, enseignante en télévision.

Entre une chanson d’Ariane Moffat et des Cranberries, les ambassadeurs de l’École du Rock ont plongé tête première dans l’univers télévisuel.

Quand je suis rentré, j’ai été impressionné. Les lumières partout et tout le kit pour faire des spectacles. J’aime ça. Alexis Tremblay, élève et chanteur

En régie, Pierre-Alexis Gauthier était heureux comme un poisson dans l’eau.

Je suis dans l’organisation matérielle. J’organise beaucoup de choses et tout ça. Je suis dans l’éclairage. Je colle des fils et tout ça et c’est vraiment hot. Pierre-Alexis Gauthier, élève et technicien d'un jour

L’aventure de l’École du Rock, pour cette année, culminera le 15 mai. Tous les musiciens fouleront les planches du Théâtre du Palais municipal de La Baie lors d’un grand spectacle.