La criminalité préoccupe les professionnels du tourisme à Winnipeg

La tombe de Louis Riel, les ruines de l'ancienne cathédrale de Saint-Boniface, le Musée de Saint-Boniface ou encore La Maison Gabrielle-Roy : le quartier de Saint-Boniface, à Winnipeg, regorge d'attractions touristiques.

À elle seule, la cathédrale attire chaque année près de 100 000 visiteurs, indique Marc Foidart, directeur de la Paroisse Cathédrale Saint-Boniface. Selon lui, si jusqu'à présent la hausse de la criminalité n'a pas eu d'impact sur le tourisme autour des ruines, il pense que cette activité pourrait cependant en souffrir, si la tendance se maintient.

La cathédrale de Saint-Boniface Photo : Radio-Canada / Rosalie Loiselle

« On espère qu'avec les rencontres communautaires qui sont organisées avec le conseiller Mathieu Allard et la police de Winnipeg, ils mettront en place une stratégie qui va permettre de diminuer la criminalité que l'ont voit présentement », indique-t-il.

Michelle Gevrais, directrice générale de Tourisme Riel craint aussi qu'à long terme, l'augmentation des actes criminels ait des répercussions sur l'industrie, notamment sur la perception des touristes.

« Les gens pensent qu'il y a un taux élevé de crimes à Winnipeg, bien que si on se compare à d'autres régions, ça ne soit peut-être pas le cas », dit-elle. Michelle Gevrais affirme que la sécurité est un sujet qu'elle aborde avec le personnel de Tourisme Riel, qui reste aux augets.

Michelle Gervais, directrice de Tourisme Riel Photo : Radio-Canada / Justin Fraser

L'organisme de promotion du tourisme francophone dit aussi être en discussion avec les responsables de la Zone d'amélioration commerciale. L'organisme envisage de mettre en place des patrouilleurs bénévoles qui sillonneront les rues de Saint-Boniface.

Michelle Gevrais précise qu'elle n'a pas de crainte pour les activités qui se déroulent en plein jour. C'est le soir qui l'inquiète davantage. « Avec l'augmentation de l'offre touristique et des événements spéciaux pouvant se prolonger en soirée, il va falloir accroitre la sécurité », souligne-t-elle.

Tourisme Riel travaille avec la province à une stratégie touristique francophone et métisse inédite au Manitoba. Cette stratégie pourrait tenir compte des enjeux entourant la sécurité, dit-elle.

L'objectif de cette stratégie, dit Michelle Gervais, est de faire de la province la capitale francophone de l'Ouest canadien, dont Saint-Boniface serait le coeur.

« Si l'on veut que Saint-Boniface joue ce rôle, il faut un sens accru de la sécurité et une plus grande collaboration entre les gens de l'industrie et les intervenants dans le tourisme. C'est pour avoir plus programmes et des procédures à suivre en cas d'incident », suggère-t-elle.

Mettre l'accent sur le positif

L'augmentation de la criminalité touche toute la ville de Winnipeg. Des travailleurs de première ligne ont déjà tiré la sonnette d'alarme, notamment en raison de la crise de la métamphétamine.

Winnipeg, ville culturelle, c'est l'image que Tourisme Winnipeg veut mettre en avant. Photo : Radio-Canada

Au centre-ville de Winnipeg, Tourisme Winnipeg dit travailler avec ses partenaires, comme l'Association de commerçants Downtown Winnipeg Biz ou la patrouille communautaire du Bear Clan, pour augmenter la sécurité des Winnipégois et des visiteurs.

Son porte-parole, Matt Schaubroeck, compte aussi sur le travail de la police de Winnipeg. Il rappelle que la criminalité n'est pas une exception winnipégoise, mais un fléau qui touche toutes les villes du monde.

C'est pour cette raison, dit-il, que Tourisme Winnipeg préfère mettre l'accent sur les aspects positifs de la ville. « Le message qu'on veut envoyer aux touristes, c'est que Winnipeg est une ville culturelle avec une scène artistique et culinaire. On espère que tous ceux qui viendront ici vont vivre une expérience inoubliable », martèle-t-il.