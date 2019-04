Opération stérilisation canine au nord du 54e parallèle

17 bénévoles de l'organisme à but non lucratif Chiots Nordique ont pris l'avion pour Schefferville, Matimekush-Lac John et Kawawachikamach pour y tenir une clinique temporaire de stérilisation de chiens. Du 26 au 29 avril, ils tâcheront d'y stériliser, vacciner et vermifuger les chiens de la région.