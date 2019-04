De l’aide pour les entreprises de la Côte-Nord qui veulent exporter

Le gouvernement fédéral accorde une aide de 411 000 $ à Commerce international Côte-Nord afin de mieux soutenir les entreprises de la région qui veulent exporter leurs produits et services.

La ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, en a fait l’annonce vendredi après-midi à Baie-Comeau au nom du ministre responsable de Développement économique Canada, Navdeep Bains.

Cette aide est essentielle dans le contexte économique actuel, selon Diane Lebouthillier.

On a un contexte économique qui est mondial, insiste Diane Lebouthillier. Donc ça prend nécessairement de sous pour pouvoir aider les entreprises des régions comme la Côte-Nord de pouvoir travailler à la diversification des marchés. Puis aussi, un autre défi que l’on a au niveau des entreprises en région, c’est que c’est de plus en plus difficile de réussir une démarche d’exportation à l’international.

Les fonds proviennent du Programme de développement économique du Québec de Développement économique Canada.

Subvention pour un projet-pilote dans la communauté d'Essipit

Plus tôt en journée, la ministre Diane Lebouthillier s’est rendu au Centre culture de la communauté innue d'Essipit pour une autre annonce.

La communauté innue participera à l'élaboration d'une plateforme, un projet pilote, qui regroupera des informations sur les activités et les conditions maritimes canadiennes.

De gauche à droite : le coordonnateur des territoires et des consultations au conseil de bande d'Essipit, Marc St-Onge, le chef d'Essipit, Martin Dufour, et la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier (à droite). Photo : Radio-Canada

L'objectif de ce projet-pilote est de récolter et de rendre disponibles sur le web des données sur la circulation, les conditions météo et les zones de protections maritimes au Canada, en temps quasi réel.

Pour soutenir la participation d'Essipit au projet, Ottawa octroie 285 000 $ sur un an au conseil de bande. Ce montant permettra de financer l'embauche de personnel, la mise à l'essai du système ainsi que la popularisation de la plateforme auprès de la collectivité.

Avec les informations de Laurence Royer et de Marie-Jeanne Dubreuil