Travailleurs étrangers : des avocats et anciens travailleurs dénoncent injustices et racisme

Un forum sur la santé des travailleurs migrants se déroulait vendredi à Windsor, à quelques kilomètres des serres et terres agricoles de Leamington où plusieurs travailleurs saisonniers prêtent main-forte aux agriculteurs. L'objectif : dénoncer les injustices et le racisme dont ces travailleurs sud-américains sont victimes et penser à des solutions pour assurer leur santé et sécurité. Des critiques difficilement reçues par certains membres de la communauté.