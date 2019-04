Un plan environnemental conservateur d’ici la fin des travaux parlementaires

Alors que les inondations et l’impact des changements climatiques font la manchette, la pression s’accentue sur le chef conservateur pour qu'il fasse connaître son plan en matière d’environnement. L’enjeu est particulièrement délicat au Québec, où son parti cherche à faire des gains.

Selon une source conservatrice, le plan proposé sera « complet » et « permettra de s’attaquer aux défis environnementaux du 21e siècle ».

C’est au Québec qu’Andrew Scheer prévoit revenir annoncer ce plan d’ici la fin juin, a fait savoir cette source.

Les conservateurs veulent acheter du temps en dévoilant cet échéancier lors du conseil général, parce qu’il faudra attendre pour connaître la teneur des engagements.

« On va déposer une plateforme qui va être ambitieuse et qui va permettre de relever les défis de demain », assure le lieutenant québécois du parti, Alain Rayes.

Pour l’instant, les annonces en matière d’environnement sont plutôt limitées dans le camp conservateur. Le chef s’est notamment engagé à lutter contre les déversements d’eaux usées dans les cours d’eau.

Des prises de position de M. Scheer pourraient lui compliquer la tâche au Québec, lui qui est en faveur d’un pipeline qui traverserait la province, comme le projet Énergie Est.

Selon Alain Rayes, ces idées ne sont pas contradictoires. « Si on veut se donner les moyens de relever les défis des changements climatiques, ça prend de l’argent et cet argent-là n’arrivera pas par magie. Il va venir soit de notre économie, soit des poches des contribuables », soutient-il.

Cette semaine, Andrew Scheer a dû défendre sa participation à une rencontre en catimini avec des dirigeants de l’industrie pétrolière, au début du mois d’avril, tenue dans l’ouest du pays. Le quotidien The Globe and Mail révélait que M. Scheer ainsi que de hauts responsables de son parti ont discuté de stratégie électorale et des moyens de défaire les libéraux de Justin Trudeau.

Je ne m'excuserai pas de défendre les travailleurs canadiens du secteur pétrolier et gazier et de défaire un gouvernement qui est déterminé à les éliminer progressivement. Andrew Scheer, chef du Parti conservateur, sur Twitter

De plus en plus de candidats

La formation veut surtout profiter de la fin de semaine pour former les candidats et les bénévoles et insuffler de l’énergie aux troupes.

Jusqu’ici, le parti a annoncé le plus de candidats au Québec en comparaison avec les autres formations politiques. Les conservateurs en comptent 56, alors qu’on en dénombrait 34 chez les libéraux fédéraux en date de jeudi.

L’opposition officielle veut miser sur des candidats connus localement pour se démarquer. Par exemple, ils ont annoncé ces dernières heures que Jessica Ebacher, ancienne journaliste et directrice de la Jeune Chambre de commerce de Drummondville, représentera le Parti conservateur dans ce secteur.