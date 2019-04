Un article d’Eli Glasner, pour CBC News

« 7 jours par semaine, entre 14 et 16 heures par jour », s’est souvenu M. Dorias en se remémorant cette expérience datant de 2008.

Cet horaire infernal a duré trois mois.

Le premier fils d’Osama Dorias venait de naître, mais le nouveau père travaillait tous les jours de 8 heures du matin jusqu’à l’heure limite lui permettant de monter à bord du dernier métro pour revenir à la maison.

Un jour, alors qu’il était à la pharmacie pour acheter des couches, il s’est effondré en larmes. Confus, il a appelé un ami.

« Mes pensées s’emballaient et je ne savais pas quoi faire, a raconté M. Dorias. Je ne savais pas comment vivre et je ne savais pas comment lui expliquer que j’avais quitté la maison sans demander quelle taille de couche mon fils portait. »

Il ignorait la bonne taille parce qu’il était rarement à la maison.

Lorsque le développement du jeu a finalement pris fin, il a eu droit à quelque jours de congé et à une note de remerciement, mais n'a reçu aucune compensation pour ses heures supplémentaires.

Bienvenue dans un crunch de l’industrie du jeu vidéo, une caractéristique de longue date de la culture du milieu de plus en plus critiquée.

Grosse industrie, mauvaises habitudes

L’industrie du jeu vidéo est depuis longtemps passée de petits ateliers dans des sous-sols à de grandes entreprises. Le jeu multijoueur Fortnite compétitionne aujourd’hui avec Netflix en nombre d’utilisateurs. En 2018, les revenus du secteur des jeux vidéo aux États-Unis a atteint un nouveau record de 43,4 milliards de dollars, surpassant largement celui du cinéma.

Avec de grandes entreprises comme Ubisoft et BioWare, le Canada est un joueur majeur – le troisième plus grand producteur de jeux vidéo derrière les États-Unis et le Japon.

À mesure que l’industrie grossit, les crunch semblent devenir une mauvaise habitude à laquelle certaines entreprises doivent encore renoncer.

Une partie du problème vient du fait que les nuits blanches de programmation sont inscrites dans l’ADN de la création des jeux vidéo.

Un sondage de l’Association internationale des concepteurs de jeux vidéo datant de 2017 a révélé que 53 % des travailleurs estiment que leurs employeurs s’attendent à ce qu’ils participent aux crunch.

Deux cas médiatisés

Des actualités récentes suggèrent également que les crunch sont encore fréquents. Plus tôt cette semaine, le site spécialisé Polygon rapportait (Nouvelle fenêtre) que les travailleurs d’Epic Games de Cary, en Caroline du Nord, travailleraient pendant de très longues heures sur le jeu à succès Fortnite.

Dans l’article, l’entreprise affirme que son succès a fait grimper la pression sur son équipe, mais qu’elle engage actuellement plus d’employés et qu’elle travaille à améliorer sa planification pour réduire la charge de travail.

Les allégations de crunch font aussi partie des explications ayant mené aux problèmes d’Anthem, le nouveau jeu de BioWare. Le jeu très attendu du public a reçu des critiques très négatives à son lancement, avant que le site d’actualités spécialisé Kotaku publie un article décrivant ce qui semblait être un processus de développement difficile (Nouvelle fenêtre) . Citant de nombreuses sources anonymes, Kotaku a rapporté des cas de crunch et a indiqué que des employés ont été forcés de prendre congé en raison du stress.

L’entreprise d’Edmonton a rapidement réagi à l’article dans un billet de blogue (Nouvelle fenêtre) . « Nous nous concentrons sur une meilleure planification afin de réduire les périodes de crunch, indiquait le communiqué. La santé et le bien-être des membres de notre équipe sont des choses que nous prenons très au sérieux. »

Les répercussiosn de la culture du crunch

Dave Chan, un concepteur audio ayant travaillé à BioWare à la fin des années 1990, estime que l’industrie a un important problème avec le fait de « porter l’épuisement et le surmenage comme un badge d’honneur ».

Il se souvient avoir enduré des mois de ce qu’il appelle « des crunch de marche funèbre », consistant en des journées de travail de 12 à 16 heures, 7 jours par semaine.

Il affirme qu’à un moment, un directeur lui a demandé comment il allait. « Je lui ai dit que j’étais sur le point de subir un effondrement nerveux et que j’avais presque perdu mon mariage. »

M. Chan dit qu’il se sentait toujours vidé d’énergie et que les crunch font partie des raisons qui l’ont poussé à quitter l’entreprise en 2004.

Nécessaires, les crunch?

Mais certains gestionnaires estiment que les crunch peuvent avoir leur place.

Le co-fondateur de BioWare Trent Oster, qui a fait partie de l’entreprise pendant 15 ans, se souvient avoir travaillé 212 heures dans les deux semaines précédant le lancement de Neverwinter Nights.

Il croit que les crunch valent la peine s’ils sont limités à de courtes périodes.

« Au début, c’est vraiment stimulant, parce que vous laissez disparaître tous les détails superflus de votre vie professionnelle et vous vous concentrez sur les problèmes fondamentaux. »

Mais lorsque les semaines deviennent des mois, la valeur des crunch tombe à pic.

« Vous travaillez à votre bureau 12 heures par jour, mais vous accomplissez l’équivalent de 8 heures de travail, indique M. Oster. Après, vous travaillez pendant 14 heures pour accomplir 8 heures de travail. »

Trent Oster dit que BioWare tentait à tout prix d’éviter les périodes de crunch à l’époque où il y travaillait. Si un crunch était nécessaire, c’était parce que quelque chose avait mal tourné, d’après lui.

« Le crunch est une stratégie d’atténuation des désastres réservée à des moments où les choses ont tellement dérapé que vous vous dites “Oh mon dieu, nous sommes au bord de l’échec.” »

Les entreprises muettes face à la situation

D’après Trent Oster, une autre facette du problème est la pression imposée par les actionnaires cherchant à vérifier si l’entreprise peut livrer la marchandise.

« Ce sont des entreprises cotées en bourse. Elles ont des objectifs de gains. Elles subissent d’énormes pressions pour respecter les délais qu’elles s’imposent [en annonçant des produits].

M. Oster a quitté BioWare en 2009, longtemps avant le lancement d’Anthem.

Dans sa nouvelle entreprise, Beamdog, les crunch sont limités à quelques semaines et les employés sont payés pour leur temps supplémentaire.

CBC News a contacté BioWare et plusieurs des plus importantes entreprises de jeux vidéo au Canada pour obtenir leurs commentaires sur les périodes de crunch. Aucune n’a voulu nous parler.

De nombreux employés ayant accepté de parler avec CBC News et de partager leurs inquiétudes à propos de leurs conditions de travail avaient peur de parler publiquement par crainte d’être renvoyés ou placés sur une liste noire par les employeurs.

La résistance au crunch s'organise

Mais certains créateurs ayant subi les contrecoups des crunch commencent à s’afficher.

Au congrès Game Developers Conference de San Francisco le mois dernier, le débat sur les crunch s’est retrouvé sous le feu des projecteurs.

L’une des animatrices de la cérémonie de remise des prix Game Developers Choice Awards, la conceptrice narrative Meg Jayanth, s’est exprimée de façon passionnée au sujet de sa souffrance causée par les séances de crunch.

Ailleurs sur les lieux du congrès, le mouvement syndicaliste Game Workers Unite (GWU) a organisé un panel de discussion vantant les mérites de la négociation collective.

Les différentes branches de GWU attirent actuellement de nouveaux membres à Montréal, Toronto et Vancouver. Une fois de plus, les partisans de ce mouvement ayant partagé leurs expériences avec CBC News ont indiqué avoir peur de prendre position publiquement.

Daniel Joseph, un chercheur postdoctoral de l’Université de Toronto travaillant avec GWU, dit que l’intérêt pour la syndicalisation grandit à mesure que la culture du crunch pousse de plus en plus de gens à quitter une industrie qu’ils aiment.

« Quand les gens atteignent 35 ans, ils quittent l’industrie parce qu’ils ne peuvent plus suivre le rythme de travail imposé, tandis que [les entreprises] exploitent la passion des jeunes travailleurs qui ont toujours voulu concevoir des jeux », explique M. Joseph.

Aujourd’hui, Dave Chan concentre sa passion pour les jeux vidéo dans sa chronique à CBC Radio. Il croit que la syndicalisation surviendra « lorsque le moulin à viande du développement arrêtera d’être approvisionné par des nouveaux diplômés ou lorsque ce ne sera plus économiquement viable de faire les choses de cette façon. »

À Montréal, Osama Dorias est maintenant le concepteur de jeu en chef de Warner Brothers Games, où il existe selon lui une politique interdisant les crunch.

M. Dorias sent que les voix s’opposant aux crunch sont de plus en plus fortes et il espère que plus d’entreprises les écoutent.