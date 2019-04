Sullivan : des signaleurs pour accélérer la circulation dans la zone inondée

Des feux de circulation temporaires ont été installés aux abords de la route 111, à Sullivan, où une partie de la route est inondée chaque année. La circulation s'effectue maintenant en alternance, ce qui cause une attente pouvant dépasser une heure, selon plusieurs automobilistes.

Le ministère des Transports du Québec est conscient de la situation et a trouvé une solution temporaire.

On travaille toujours en collaboration avec la Sûreté du Québec et la Ville de Val-d'Or dans ce dossier. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est qu'il annonce aussi de la pluie au cours des prochaines heures, donc le phénomène devrait même s'amplifier , admet le directeur de l'exploitation au ministère des Transports en Abitibi-Témiscamingue, Marc Deschênes.

Notre préoccupation, c'est d'assurer la circulation des personnes, donc aujourd'hui il devrait y avoir, en plus de la signalisation par alternance, des personnes qui vont assurer la circulation, des signaleurs, pour permettre d'accélérer un peu le passage des gens , explique-t-il.

Pas de travaux avant 3 à 5 ans

Les automobilistes sont nombreux à réclamer des travaux dans le secteur sur les réseaux sociaux.

Chaque printemps, la route 111 est inondée à Sullivan. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Marc Deschênes indique qu'il existe des solutions à long terme, mais que le secteur est particulièrement difficile.

Il y a un projet qui est à l'étude. C'est un projet qui est très complexe au niveau géotechnique, à cause de la faible capacité portante des sols à cet endroit-là. Il y a aussi des enjeux importants à tenir en compte, parce qu'on a un carrefour giratoire avec un grand débit à proximité et il y a également une intersection sur la rue des Fougères. Tout ce secteur-là est à l'étude , affirme-t-il.

Les travaux de soulèvement de la route pourraient ne pas avoir lieu avant trois à cinq ans.