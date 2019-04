La science sauvera-t-elle le café, menacé par les changements climatiques?

C'est l'une des boissons les plus populaires du monde. Mais le climat changeant menace le café à l'échelle de la planète. Or, une équipe de chercheurs français tente de créer au Mexique et en Amérique centrale des variétés qui pourraient assurer la survie à long terme de cette culture.

Dans l’État du Veracruz, au Mexique, le café est roi. Moteur économique de la région depuis le 18e siècle, il a été le gagne-pain de plusieurs générations de caféiculteurs.

Le pic d'Orizaba dans l'État du Veracruz Photo : Radio-Canada

Jorge Müller cultive le café sur plus de soixante hectares au pied du pic d’Orizaba, le plus haut sommet du Mexique.

Le caféiculteur Jorge Müller inspecte un caféier sur sa plantation de café, dans l'État du Veracruz. Photo : Radio-Canada

Il a connu l’âge d’or de la caféiculture mexicaine, dans les années 60 et 70, lorsque les prix étaient assurés par un système de quotas. Et il a connu la récession des années 90, provoquée entre autres par l’arrivée de nouveaux pays producteurs de café qui ont fait baisser les prix.

« Beaucoup de caféiculteurs ont abandonné cette culture, raconte-t-il. Moi, j’ai persévéré, parce que par temps de crise, je pense qu’il faut investir davantage. »

Infestation de rouille orangée

À cette époque, il n’aurait pas pu imaginer que le pire était à venir.

À l’été 2012, Jorge Müller remarque que des taches orange commencent à envahir les feuilles de ses caféiers.

Au début, on pensait que ce serait passager. Mais quand les feuilles se sont mises à tomber, vers le mois d’août, nous avons compris que la récolte allait être perdue. Le café est resté sur les plants. Jorge Müller, caféiculteur

C’était la rouille orangée, un champignon qui s’attaque aux feuilles du caféier, dénudant ainsi la plante en peu de temps. Le rendement du caféier et la qualité du grain sont grandement atteints par la maladie. Jorge Müller perd, en trois saisons, 70 % de sa récolte.

Un caféier atteint de la maladie de la rouille orangée. Photo : Luc Villain

L’épidémie de rouille orangée s’est déclarée en Colombie, en 2008. La maladie s’est ensuite propagée dans tous les pays d’Amérique centrale et au Mexique, avant d’atteindre l’Équateur et le Pérou en 2013.

Bilan des pertes : 4 milliards de dollars.

L’ampleur de l’infestation attire l’attention de scientifiques partout sur la planète.

Ces infestations massives, ça a été le point de départ qui a ouvert l'esprit aux gens. Ils se sont dit : "Il se passe vraiment quelque chose". Jean-Christophe Breitler, chercheur au CIRAD

Jean-Christophe Breitler est chercheur au CIRAD, un centre de recherche français qui se penche sur la santé des récoltes en milieu tropical. Il effectue depuis plusieurs années du travail de terrain sur le café en Amérique centrale et au Mexique.

Jean-Christophe Breitler et Luc Villain, chercheurs au CIRAD, effectuent des mesures de photosynthèse sur les feuilles de caféiers. Photo : Radio-Canada

Il est d’avis que l’infestation de rouille orangée est le signe d’un plus gros problème : la vulnérabilité de la culture du café aux changements climatiques. « C’est une plante qui nécessite une température bien particulière. Or, avec ces pluies au mauvais moment, ces chaleurs au mauvais moment et globalement des températures plus élevées, la plante peut moins se défendre et le pathogène est plus agressif. »

Floraisons décalées

Le climat instable peut avoir un impact important sur le caféier. Dans certaines régions du Veracruz, on voit des caféiers qui portent à la fois des fruits matures ainsi que des boutons floraux, signe qu’une nouvelle récolte se prépare.

Une branche d'un caféier qui porte à la fois des fruits de café et des boutons floraux. Photo : Radio-Canada

Une situation tout à fait anormale, selon Jean-Christophe Breitler. « Normalement, on doit avoir une grosse récolte par an avec une grosse floraison par an, explique-t-il. Ces nouveaux boutons floraux vont s'ouvrir rapidement et vont donner lieu à une récolte qu'on va ramasser dans huit mois, à une période où la plante aurait privilégié sa croissance et son développement. »

Ces floraisons décalées attirent aussi des insectes ravageurs, comme le scolyte du caféier.

C'est un insecte qui normalement ne pose pas de problème à cette altitude et qui, là, pose des problèmes. Jean-Christophe Breitler, chercheur au CIRAD

La femelle de ce petit coléoptère pond ses oeufs dans le fruit de la plante. Les larves y creusent ensuite des galeries qui influent sur la qualité du grain.

Des grains de café ravagés par les larves du scolyte du caféier. Photo : Jean-Christophe Breitler

Les maladies et les insectes ravageurs ont été particulièrement difficiles pour les caféiculteurs mexicains, qui se remettaient encore de la récession des années 90. On voit dans le Veracruz des dizaines de champs de café abandonnés le long des routes.

Mais certains croient que les caféiculteurs mexicains pourraient, à l’avenir, tirer avantage de leurs façons de faire.

C’est que la quasi-totalité du café produit au Mexique est cultivée en milieu agroforestier, c’est-à-dire à l’ombre des arbres environnants. Ce système protège contre les températures extrêmes et le climat instable.

Des plants de café dans un système de culture agroforestier, dans l'État du Veracruz, au Mexique Photo : Radio-Canada

Le problème, c’est que les variétés de café que l’on cultive présentement sous ombrage sont mal adaptées à ce système. Ils sont donc plus vulnérables aux pathogènes et leur rendement est faible, comme l’explique Jean-Christophe Breitler : « Ils produisent beaucoup, beaucoup moins parce qu'ils ont été vraiment sélectionnés pour des engrais, du soleil et une production intensive ».

L’agroforesterie : un retour aux sources

Pourtant l’Arabica, originaire d’Éthiopie, la variété de café la plus cultivée de la planète, était, à son l’état sauvage, une plante qui grandissait à l’ombre.

C’est au Yémen, au 14e siècle, que le café a été domestiqué et cultivé pour la première fois en plein soleil. Mais c’est au Brésil, dans les années 1960, qu’ont été développées la plupart des variétés que l’on connaît aujourd’hui.

Les variétés modernes viennent d'une base génétique étroite et d'une sélection pour le plein soleil. Au Brésil, c'était dans des grandes plaines où il n'y avait pas d'arbres, et donc, on a amené la plante vers la culture des années 70, la révolution verte : des intrants, pesticides, herbicides, tracteurs, mécanisation et haut rendement. Jean-Christophe Breitler, chercheur au CIRAD

Résultat : la moitié du café dans le monde aujourd’hui est donc cultivé en plein soleil. Or, les jours de ces méthodes de production pourraient être comptés, en raison des changements climatiques.

Une plantation de café dans l'État de Minas Gerais, au Brésil Photo : Shutterstock

Les caféiers sont très sensibles à la température. À mesure que le climat se réchauffe, les plantations en plein soleil seront grandement atteintes, selon Jean-Christophe Breitler : « Tout le monde est convaincu que ce modèle-là n’est pas soutenable, est pas durable. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est faire une double révolution verte, c'est-à-dire rester sur l'idée d'une productivité élevée, mais écologiquement durable. »

Les hybrides : l’avenir du café?

La survie à long terme du café passerait donc par un retour aux sources pour la production caféière. Pour ce faire, les chercheurs se tournent vers la création de variétés hybrides de café.

Ça risque d'être le futur du café, parce que c'est les plantes qui ont le meilleur potentiel pour résister à des variations fortes du climat, tout en gardant un niveau de production élevé et une qualité supérieure. Jean-Christophe Breitler, chercheur au CIRAD

Sur trois parcelles expérimentales dans le Veracruz, les chercheurs du CIRAD cultivent des plantes qui sont le produit de croisement de gènes de caféiers américains et africains.

Des caféiers poussent sous une bâche sur une parcelle expérimentale du CIRAD, simulant l'ombrage des arbres. Photo : Radio-Canada

Le but de ces recherches, créer de nouvelles variétés à la fois productives et adaptées aux systèmes agroforestiers. De plus les hybrides, comme nous le dit Breitler, sont généralement des plantes plus fortes et plus tolérantes : « Les hybrides présentent ce qu'on appelle de l'hétérosis, c'est-à-dire une vigueur supérieure ».

Réactions partagées aux hybrides

Certains hybrides sont testés en champ. Le CIRAD a semé, en 2015, une nouvelle variété sur une petite parcelle chez Jorge Müller.

Luc Villain, du CIRAD, et le caféiculteur Jorge Müller examinent un caféier sur une parcelle expérimentale. Photo : Radio-Canada

Aujourd’hui, la parcelle en question n’est pas en très bon état. Rien pour convaincre le caféiculteur d’adopter les hybrides.

Je ne crois pas que ces nouveaux hybrides puissent donner un café de bonne qualité. Peut-être que, dans le futur, on verra une augmentation du volume de production. Mais je suis persuadé qu’il faut conserver nos variétés traditionnelles. Jorge Müller

Mais d’autres petits producteurs, par contre, fondent beaucoup d’espoir sur les recherches du CIRAD.

Au village de Xico, Manuel Reyes cultive le café sur six hectares. Il a perdu presque toute sa récolte durant l’épidémie de la rouille orangée, il y a quelques années.

Le caféiculteurs Manuel Reyes et son fils examinent un caféier sur leur plantation de café. Photo : Radio-Canada

Il s’inquiète qu’une prochaine crise sévisse avant longtemps et que les variétés traditionnelles ne puissent survivre aux perturbations grandissantes du climat : « Il y a une petite floraison qui s’en vient, mais le café est encore sur les plantes. Aujourd’hui, il fait froid et c’est parfait ainsi. Mais dans deux jours, on annonce 25 à 30 degrés Celsius, et ce stress infligé aux plantes déclenche la floraison. La pauvre plante ne sait plus quoi faire. »

Avec le passage des saisons, les caféiculteurs du Veracruz ont l’impression de se livrer à une course contre la montre.

Une étude publiée en 2016 par un centre de recherche australien a d’ailleurs conclu que la production mondiale de café pourrait chuter de moitié d’ici 2050 en raison des changements climatiques.

Des caféiculteurs pèsent leurs sacs de café après une journée de récolte, dans l'État du Veracruz, au Mexique. Photo : Radio-Canada

L’équipe du CIRAD est bien consciente de ce compte à rebours. Leurs recherches au Mexique ne visent pas seulement la caféiculture de ce pays, comme le précise Jean-Christophe Breitler : « On ne va pas créer la variété idéale pour toute la caféiculture. On va sélectionner toute une palette d’hybrides différents, et ils vont être testés au Vietnam, en Afrique, éventuellement en Indonésie, en Amérique andine et en Amérique centrale, pour voir lesquels sont les mieux adaptés. »

Pour les caféiculteurs comme Manuel Reyes, qui n’ont rien connu d’autre que la production du café, les nouvelles variétés hybrides sont attendues : « Si ça pouvait être disponible pour tous les producteurs, ce serait vraiment bien! »