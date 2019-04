Un ex-enseignant emprisonné pour avoir agressé une élève

Richard Robitaille a agressé l'adolescente au milieu des années 90.

La victime fréquentait alors la polyvalente de Loretteville et vivait des difficultés personnelles.

Les gestes à caractère sexuel ont débuté alors que l'élève était âgée d'environ 15 ans.

Robitaille, qui était son titulaire, a alors commencé à la fréquenter à l'extérieur du cadre scolaire, visitant même avec elle des bars de danseuses.

« Son désir d'assouvir ses instincts lui a fait perdre de vue le devoir de protéger la victime et de l'aider », a exposé le juge Chrisitian Boulet lors du prononcé de la peine.

« Il se devait de l'éduquer et de la protéger, et non profiter de sa naïveté et de sa vulnérabilité », a ajouté le magistrat, qui a refusé à Robitaille de purger sa peine dans la société.

Cette mesure n'est plus applicable aujourd'hui pour ce type de crime, mais l'était au moment où les crimes ont été commis.

Le juge Boulet a quand même estimé que l'homme de 64 ans ne pouvait en profiter compte tenu du rôle d'éducateur qu'il devait jouer à l'égard de la victime.

La victime a exprimé sa satisfaction lorsque le juge a indiqué à l'ex-enseignant qu'il allait devoir servir une peine de prison ferme.