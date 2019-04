Les chauffeurs de la STS délaisseront l'uniforme lundi

Ils souhaitent notamment être consultés sur l'aménagement des horaires et des circuits qui, selon eux, servent mal la clientèle et alourdissent leur tâche. Ils refuseront donc de porter l'uniforme dans l'espoir de faire avancer les négociations de leur future convention collective à ce chapitre.

Actuellement, t'as des chauffeurs d'autobus qui sont épuisés et qui sont stressés. Quand je suis dans mon véhicule, j'ai des écrans à ma droite qui me rappellent tout le temps que je suis en retard. J'ai des journées de travail de huit ou neuf heures que je fais en conduite continue et que je n'arrive pas à me trouver un 10 minutes pour arrêter manger ou aller à la salle de bain , note le vice-président du syndicat, André Marsan.

Si les chauffeurs ont en main un mandat de grève, ils affirment qu'il n'est pas question de l'utiliser pour l'instant, eux qui sont sans contrat de travail depuis la fin février.

La direction de la STS n'a toujours pas réagi aux demandes d'entrevues de Radio-Canada.