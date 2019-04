Un sprint final d'activités du Francothon samedi après-midi

Les portes de la Maison de Radio-Canada s’ouvriront au public à 13 h. Une station de maquillage pour les enfants attend les plus petits, et un espace de photographies instantanées, les gens de tous les âges.

Un atelier de peinture, organisé par le Fonds Centre éducatif Gard’Amis, débute quant à lui vers 13 h 30. Comme l’an passé, plusieurs artistes, petits et grands, seront à l’oeuvre. L’activité s’inscrit dans le volet intitulé Musique et pinceaux, puisque la musique sera aussi au rendez-vous.

Le résultat de l'atelier peinture organisé par le Fonds Centre éducatif Gard'Amis en 2018. Photo : Radio-Canada

Des prestations musicales d’Annette Campagne et d'Étienne Fletcher sont attendues, ainsi qu’un concert de la chorale des élèves des écoles du Parc et Monseigneur de Laval. Ce sont le Fonds Laval et le Fonds Conseil culturel fransaskois qui organisent cette portion de la journée, qui devrait commencer vers 16 h 15.

De son côté, Radio-Canada organise trois diffusions en direct sur le compte Facebook d'ICI Saskatchewan (Nouvelle fenêtre) . Ces segments seront animés par Elsie Miclisse, de l'émission Point du jour. Les heures de diffusion prévues sont 14 h 45, 15 h 45 et 16 h 55 HNC.

Fidèles au poste, comme chaque année à la galerie de Radio-Canada, des bénévoles seront présents pour poursuivre la collecte de dons au centre d’appels. Les fonds auxiliaires de la Fondation fransaskoise qui participent sont le Fonds ACF, le Fonds Centre éducatif Gard’Amis, le Fonds Conseil culturel fransaskois, le Fonds La Cité et le Fonds Raymond Marcotte. Ces fonds seront mis de l’avant par les bénévoles lorsqu'ils répondront aux appels téléphoniques.

L’objectif de cette année est d'amasser 60 000 $ lors de la campagne du Francothon 2019, qui a débuté le 28 février. Au début du mois d'avril, la Fondation annonçait avoir déjà recueilli 31 000 $.