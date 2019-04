Chatons cherchent familles d'accueil à Québec

La SPA de Québec est à la recherche d'une cinquantaine de familles d'accueil pour de jeunes chatons non sevrés et lance une collecte de matériel afin de combler les besoins de l'organisme.

La Société protectrice des animaux (SPA) de Québec rappelle d'emblée qu'avec l'arrivée du printemps, les conditions sont plus propices « à la reproduction animale ». Par conséquent, les besoins augmenteront dans les prochaines semaines.

L'un des défis concerne la population de chats errants. L'organisme s'attend à ce que des citoyens lui apportent des chatons trop jeunes pour survivre loin de leur mère au cours des prochaines semaines. Les seuls bénévoles et intervenants de l'organisme ne suffiront pas, prévoit-on.

« La SPA est à la recherche de familles d'accueil et de dons pour les chatons non servés. Il s'agit d'animaux qui nécessitent une très grande attention et qui ne peuvent être pris en charge uniquement par les employés de la SPA », fait valoir Félix Tremblay, président de la SPA.

Tâche difficile

« Un chaton non sevré a généralement besoin d’être nourri aux deux heures. Dans un contexte de refuge, où on accueille des centaines d’animaux, un tel niveau de soin est pratiquement impossible », ajoute M. Tremblay, qui averti les intéressés que la tâche est intense.

Par cet appel au public, la SPA souhaite établir un réseau pour sauver ces chats dont certains, auparavant, étaient destinés à l'euthanasie.

En plus des familles d'accueil, la SPA est à la recherche de matériel, comme des biberons pour jeunes animaux, du lait maternisé vendu en clinique vétérinaire, des balances ou de la nourriture pour chatons.

Les personnes intéressées à devenir famille d’accueil peuvent laisser un message au 418-527-9104 *229.