Inondations : Montréal déclare l’état d’urgence

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a décrété l’état d’urgence en après-midi, vendredi, afin de venir en aide plus rapidement aux sinistrés victimes des inondations sur l'île.

« Beaucoup de pluie, on s'attendait au pire; eh bien voilà, ça continue de monter et on est très préoccupés », a déclaré Valérie Plante en conférence de presse.

L'état d'urgence est décrété à titre préventif. Pour le moment, aucune évacuation n'est envisagée dans les arrondissements les plus touchés, soit Pierrefonds-Roxboro, L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève et Ahuntsic-Cartierville.

Mais la situation pourrait se détériorer rapidement, prévient Bruno Lachance, directeur du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), qui demande aux citoyens « de se préparer à évacuer, le cas échéant ».

Pour l'heure, M. Lachance se fait toutefois rassurant : « Les digues tiennent très bien pour le moment. Il n'y a pas d'indicateurs qui nous forcent à évacuer ».

Cet état d'urgence de nature préventive permet aux autorités de contrôler l'accès aux voies de circulation, d'ordonner si nécessaire l'évacuation de résidents, de demander de l'aide à tout citoyen en mesure d'appuyer les effectifs sur le terrain et de demander des moyens, ou lieux d'hébergement supplémentaires, si nécessaire.

Il permet également à l'administration montréalaise de procéder à certaines dépenses sans obtenir d'abord l'autorisation du comité exécutif.

La mairesse Plante et le chef des pompiers affirment que les mesures mises en place ces derniers jours donnent des résultats. Mais la vigilance s'impose : « Rien n'indique que nous n'aurons pas de digues qui céderont », prévient Bruno Lachance.

Le maire de l'arrondissement Pierrefonds-Roxoboro, Jim Beis, se dit « content » de voir l'état d'urgence en place, car cette mesure va aider son arrondissement à obtenir les ressources et le matériel nécessaires « pour passer au-travers ».

