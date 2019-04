Uni abolit un de ses services, une décision inacceptable selon un ancien planificateur financier

Le produit établi en 1948 était un compte d’épargne offert aux membres de l’institution. Au décès, l’assurance doublait le montant placé jusqu’à concurrence de 5000 $, et la succession désignée par le membre pouvait réclamer la somme totale.

C’était de l’argent qui était placé de côté dans un compte d’assurance-épargne, [comme] on l’appelait. Ce compte était fait d’une façon qu’il ne rapportait pas nécessairement beaucoup d’intérêts, mais il garantissait une couverture d’assurance. Dépendant du programme, c’était jusqu’à un maximum de 5000 $, ce qui n’était pas le cas pour toutes les personnes touchées. [...] Il y avait des 1000 $, 2000 $, 3000 $. Ça dépendait. Chaque cas était particulier , précise le chef de la direction d’Uni, Robert Moreau.

Le produit a été offert sous sa première forme en 1948, indique Robert Moreau, et il a été révisé plusieurs fois au fil des ans. À compter de 2012, il n’était plus accessible à de nouveaux membres. Le produit a finalement été retiré en décembre 2018, et il en a été question à l’assemblée annuelle de mardi dernier.

La viabilité de ce genre de produit au jour d’aujourd’hui, il n’y a plus personne qui offre ce produit-là. En termes d’avenir et de viabilité, même à moyen terme pour l’entreprise, ce n’était vraiment plus viable de supporter les coûts associés à ça , explique Robert Moreau.

L’entreprise a ensuite proposé d’autres produits à ses membres touchés.

[Pour] la plupart des gens contactés, on a trouvé des solutions [de rechange] quelconques. Il en reste quand même quelques centaines que les solutions proposées ou le manque de solution étaient plus difficiles à trouver. Robert Moreau, le chef de la direction d’Uni

Le chef de la direction ne croit pas que la décision d’abolir cette assurance ébranle la confiance des membres en l’institution.

Cet argent-là n’est pas perdu. Ça revient à chacun des membres. Il n’a pas nécessairement dormi, dans le sens qu’il a été utilisé pour couvrir justement leur fin de vie pendant cette période que c’était en vigueur , souligne M. Moreau.

Décision inacceptable, selon un ancien planificateur financier

Uni Coopération financière aurait dû maintenir le produit en vigueur pour ses membres qui en bénéficiaient encore, estime un ancien planificateur financier chez des Caisses populaires acadiennes dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, Armand Lévesque.

Je suis d’accord avec ça que les futurs [bénéficiaires], il n’y en aurait plus, mais au moins qu’ils respectent ce qui a été promis, qu’ils respectent l’entente qu’ils avaient avec les membres de doubler ce montant-là , affirme Armand Lévesque.

Des membres de l’institution se sentent trahis, selon lui.

Je rencontre des gens et ils me disent qu’on leur a conté des menteries. Armand Lévesque, ancien planificateur financier chez des Caisses populaires acadiennes dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick

C’est comme un contrat d’assurance que tu paies et qu’à un moment donné l’assurance dit : “Tu as payé tout le temps de ta vie, mais on n’honore plus, ça ne compte plus, on [annule] ton contrat." Ce n’est vraiment pas acceptable , lance Armand Lévesque.

Selon lui, l’abolition du produit entraîne beaucoup de mécontement dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick.